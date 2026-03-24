Fribourg lässt im dritten Spiel nichts anbrennen. Keystone

Fribourg-Gottéron verkürzt in der Best-of-7-Viertelfinalserie gegen die Rapperswil-Jona Lakers auf 1:2. Der Qualifikationszweite siegt zu Hause mit 4:0.

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Das wichtige 1:0 schoss Fribourgs Topskorer Henrik Borgström in der 10. Minute in Unterzahl nach einem schönen Pass von Jeremi Gerber. Davor hatte der Rapperswiler Malte Strömwall im gegnerischen Drittel den Puck verloren. Hatte Gottéron zwei Tage zuvor in Rapperswil-Jona nach einer 1:0-Führung zur ersten Pause noch 1:2 verloren, machte es die Mannschaft diesmal besser: Jacob de la Rose (31.) und Maximilian Streule (39.) erhöhten im Mittelabschnitt auf 3:0. Nach dem 4:0 von Jeremi Gerber (52.) gab es über den Ausgang der Partie keine Zweifel mehr.

Fribourg gewann im vierten Heimspiel in dieser Saison gegen die Lakers zum ersten Mal, wobei Reto Berra dank 18 Paraden seinen sechsten Shutout in der laufenden Meisterschaft feierte. Allerdings muss das Team von Trainer Roger Rönnberg befürchten, dass nach Marcus Sörensen, Sandro Schmid und Attilio Biasca der nächste Schlüsselspieler ausfällt. Verteidiger Andrea Glauser knickte in der 28. Minute nach einem Zweikampf mit Tanner Fritz um. Zwar schaltete er sich danach noch in den Angriff ein, in der Folge konnte er aber nicht mehr weiterspielen.

Zudem muss Fribourg trotz des Sieges im Powerplay über die Bücher. In den drei Viertelfinalspielen gegen die Rapperswiler brachten sie während 32:49 Minuten in Überzahl nichts Zählbares zustande und kassierten bei der 2:5-Niederlage im ersten Heimspiel sogar einen Shorthander.

Telegramm:

Fribourg-Gottéron – Rapperswil-Jona Lakers 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

9372 Zuschauer. – SR Tscherrig/Ruprecht, Cattaneo/Bürgy. – Tore: 10. Borgström (Gerber/Unterzahltor!) 1:0. 31. De la Rose (Wallmark, Nemeth) 2:0. 39. Streule (Nicolet, Borgström) 3:0. 52. Gerber (Nicolet, Reber) 4:0. – Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 7mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers. – PostFinance-Topskorer: Borgström; Moy.

Fribourg-Gottéron: Berra; Rathgeb, Kapla; Glauser, Streule; Jecker, Nemeth; Seiler; Rau, Wallmark, De la Rose; Bertschy, Borgström, Dorthe; Sprunger, Walser, Marchon; Nicolet, Reber, Gerber; Rod.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Pilut, Maier; Capaul, Larsson; Dufner, Jelovac; Henauer; Strömwall, Rask, Wetter; Zangger, Taibel, Lammer; Fritz, Moy, Jensen; Hofer, Albrecht, Dünner; Graf.Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Sörensen, Schmid, Biasca (alle verletzt), Ljunggren, Arola, Rattie (alle überzählige Ausländer). Rapperswil-Jona Lakers ohne Maillet und Honka (beide überzählige Ausländer). 28. Glauser mit Fussverletzung ausgeschieden.