Überraschung am Spengler Cup Gastgeber Davos startet mit Pleite gegen die US-Studenten

SDA

27.12.2025 - 23:02

Sven Jung (rechts) und der HC Davos starten mit einer Niederlage in den Spengler Cup.
Sven Jung (rechts) und der HC Davos starten mit einer Niederlage in den Spengler Cup.
Bild: Keystone

Gastgeber Davos startet mit einer Niederlage in den 97. Spengler Cup. Die Mannschaft von Trainer Josh Holden unterliegt den US Collegiate Selects mit 3:5.

Keystone-SDA

27.12.2025, 23:02

27.12.2025, 23:07

Die beiden Teams boten den 6267 Zuschauern beste Unterhaltung. Die Studenten aus US-Colleges unterstrichen immer wieder, wie gut sie ausgebildet sind, und brachten den HCD mit ihrer Schnelligkeit und ihrem raschen Umschaltspiel regelmässig in Schwierigkeiten. Jedenfalls war der Sieg gegen den Leader der National League nicht gestohlen.

Im Mittelabschnitt holten die Davoser dank Toren von Yannick Frehner (23.) und Sven Jung (37.) einen 0:2-Rückstand auf. Ersterer war nur 31 Sekunden nach dem zweiten Treffer der Studenten von amerikanischen Colleges erfolgreich. Jung war in Unterzahl erfolgreich. Dennoch lagen die Gastgeber auch zur zweiten Pause in Rückstand. Denn kurz nach Ablauf der Strafe gegen Klas Dahlbeck erzielte Matthew DiMarsico seinen zweiten Treffer, nachdem er zuvor bereits zum 2:0 getroffen hatte. In der Folge gelang den Bündnern trotz weiterer guter Möglichkeiten bloss noch der Anschlusstreffer durch Michael Fora (46.). In der 59. Minute machte Eric Pohlkamp mit dem 5:3 alles klar, zuvor war Simon Knak (57.) nach einem Check gegen den Kopf unter die Dusche geschickt worden.

Die US Collegiate Selects gingen bereits in der 3. Minute in Führung. Zwar vergab Filip Zadina kurz darauf eine Topchance zum 1:1 – wie auch zwei Minuten später der finnische Verstärkungsspieler Niko Huuhtanen. Doch ging es in Ordnung, dass die Uni-Talente schon zur ersten Pause vorne lagen. In der 18. Minute scheiterte Finley am Pfosten.

Somit sind die Davoser am Sonntagabend gegen das Team Canada gefordert, wollen sie die Halbfinals direkt erreichen.

