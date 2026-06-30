NHL
Goalie Akira Schmid wechselt von Las Vegas zu Florida
Der Berner Akira Schmid wechselt nach zwei Saisons bei den Vegas Golden Knights den Klub
Keystone
Der Schweizer Goalie Akira Schmid wechselt innerhalb der NHL den Klub. Der 26-jährige Berner stösst im Austausch für einen Draft-Pick aus Las Vegas zu den Florida Panthers.
Schmid spielte seit 2024 für die Vegas Golden Knights. Der Emmentaler stand in den Playoffs, in denen die Knights bis in den Final vorstiessen, nicht mehr im Aufgebot. Zuvor in der Saison kam er 34-mal zum Einsatz, deren 16 endeten mit Siegen, zwei mit einem Shutout. Insgesamt verzeichnete Schmid in der vergangenen Saison eine Fangquote von 89,3 Prozent.
Von 2021 bis 2024 stand Schmid bei den New Jersey Devils unter Vertrag. 2018 von den Devils in der fünften Runde gedraftet, spielte er in Nordamerika zunächst drei Saisons in unteren Ligen.