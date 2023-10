Der SC Bern hat gegen Lugano alle Hände voll zu tun. Keystone

Fribourg-Gottéron und die ZSC Lions ziehen an der Spitze der National League mit klaren Siegen davon. Der letztjährige Playoff-Finalist Biel kehrt zum Siegen zurück.

Fribourg-Gottéron feierte mit 4:1 gegen Kloten den siebten Sieg in Folge. Die Freiburger führen die Tabelle damit weiterhin mit vier Punkten Vorsprung auf die ZSC Lions an – bei einem Spiel mehr.

Die Zürcher stoppten den Lauf der formstarken SCL Tigers nach drei Erfolgen mit einem 3:0-Heimsieg. Der drittplatzierte SC Bern folgt mit bereits zehn Punkten Rückstand auf Fribourg. Die Berner kassierten in Lugano mit 2:5 die zweiten Niederlage in Serie.

Der EHC Biel stoppte seine Negativserie nach sechs Niederlagen mit einem 2:1-Verlängerungssieg gegen die Rapperswil-Jona Lakers. Tino Kessler erlöste die Seeländer nach 1:45 Minuten der Overtime.

Wie in der letzten Saison den Anschluss am Tabellenende früh zu verlieren droht Ajoie. Die Jurassier verloren zuhause gegen Lausanne 1:2 und blieben zum siebten Mal in Folge ohne Punkt.

Resultate und Rangliste:

Resultate: Ajoie – Lausanne 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Biel – Rapperswil-Jona Lakers 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) n.V. Fribourg-Gottéron – Kloten 4:1 (2:0, 2:0, 0:1). Lugano – Bern 5:2 (1:0, 3:1, 1:1). ZSC Lions – SCL Tigers 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

