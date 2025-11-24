  1. Privatkunden
NHL Kurashev feiert Heimsieg mit den Sharks – Pleite für Niederreiter

SDA

24.11.2025 - 06:02

Die San Jose Sharks mit Philipp Kurashev (ganz links) bejubeln den Heimsieg gegen die Boston Bruins.
Die San Jose Sharks mit Philipp Kurashev (ganz links) bejubeln den Heimsieg gegen die Boston Bruins.
Keystone

Die San Jose Sharks beenden ihre Heimspiel-Serie in der NHL mit einem Sieg. Die Mannschaft mit Philipp Kurashev bezwingt die Boston Bruins 3:1.

Keystone-SDA

24.11.2025, 06:02

24.11.2025, 06:38

Mit dem Erfolg gegen die Bruins reagierten die Sharks umgehend auf das 2:3 tags zuvor gegen die Ottawa Senators und kamen in der vierten Partie vor heimischem Publikum hintereinander zum dritten Sieg. Der Berner Kurashev war an keinem der drei Treffer beteiligt.

Dagegen spielte sich ein weiteres Mal der 19-jährige Macklin Celebrini, der Topskorer des Teams, in den Vordergrund. Der Kanadier, im letztjährigen Draft als Nummer 1 gezogen, traf Mitte des zweiten Drittels im Powerplay zum 2:0 und bereitete 67 Sekunden vor der Schlusssirene das 3:1 des Amerikaners Collin Graf ins leere Gehäuse vor.

Celebrini ist mit seiner gegenwärtigen Bilanz von 14 Toren und 20 Assists nach seinem Landsmann Nathan MacKinnon von den Colorado Avalanche der zweitbeste Skorer der Saison. Platz 1 in der Torschützenliste teilt sich MacKinnon nunmehr mit Morgan Geekie, einem weiteren Kanadier. Der Stürmer der Bruins steht nach seinem Anschlusstreffer zum 1:2 ebenfalls bei 17 erfolgreichen Abschlüssen.

Der zweite in der Nacht auf Montag im Einsatz gestandene Schweizer, Nino Niederreiter, musste als Verlierer vom Eis. Die Winnipeg Jets mit dem Bündner bezogen mit dem 0:3 gegen die formstarken Minnesota Wild die zweite Heimniederlage innert 48 Stunden. Die Wild ihrerseits errangen den fünften Sieg am Stück.

