Nach zwei Auswärtsniederlagen finden die New Jersey Devils vor Heimpublikum zum Erfolg zurück. Sie gewinnen gegen die Colorado Avalanche mit 5:3.

Vier Tore fielen im spektakulären Schlussdrittel. Zunächst glichen die Gäste aus Colorado mit einem Doppelschlag innert einer halben Minute zum 3:3 aus, die Partie war wieder offen. Dies blieb bis kurz vor Schluss so, ehe der Puck in der 58. Minute bei Nico Hischier landet. Der Schweizer stand in guter Abschlussposition, passte jedoch nochmals quer auf John Marino, der vollendete.

Der Assist zum Game-Winning-Goal war bereits Hischiers zweite Vorlage an diesem Abend. Zuvor hatte der 25-jährige Walliser mit dem Schweden Jesper Bratt eine Zwei-gegen-eins-Situation mustergültig ausgespielt. Mit Timo Meier sammelte auch der zweite im Einsatz stehende Schweizer der Devils einen Assistpunkt.

Suter siegt, Niederreiter verliert

Weiter im Hoch befinden sich die Vancouver Canucks mit Pius Suter. Der klare Leader der Pacific Division setzte sich auswärts gegen die Carolina Hurricanes mit 3:2 durch. Neuzugang Elias Lindholm, der von den Calgary Flames abgegeben wurde, erzielte in seinem ersten Spiel für die Canucks gleich zwei Tore.

Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter sind dagegen etwas aus dem Tritt geraten. Das 0:3 gegen die Pittsburgh Penguins war die bereits vierte Niederlage in Serie.

sda