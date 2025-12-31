Matthew Knies and Nico Hischier drop the gloves off the draw 👊 pic.twitter.com/RX2MgLPaRa — Sportsnet (@Sportsnet) December 31, 2025

Die New Jersey Devils finden nicht aus ihrem Tief. Beim 0:4 gegen die Toronto Maple Leafs kassiert das Team mit dem Schweizer Trio Hischier, Meier und Siegenthaler die vierte Niederlage in Serie.

Keystone-SDA SDA

Die Devils kommen nicht vom Fleck und tun sich weiterhin vor allem offensiv schwer. In Toronto gelang ihnen nicht einmal ein Ehrentreffer. Derzeit haben in der NHL nur vier Teams noch weniger Tore erzielt als New Jersey.

Vom Frust über die schwache Offensive liess sich offenbar auch Nico Hischier mitreissen. Beim Stand von 0:2 im dritten Drittel liess er sich auf einen Faustkampf mit Torontos Matthew Knies ein. Nur 13 Sekunden später musste er von der Strafbank aus mitansehen, wie das Heimteam mit dem dritten Treffer endgültig davonzog.

Am Neujahrstag treffen die Devils auswärts auf die Columbus Blue Jackets. Es ist das Duell der beiden Teams, die in der Metropolitan Division am Tabellenende liegen.