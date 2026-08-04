Der litauische Stürmer, der von den Florida Panthers in der NHL gedraftet wurde, wird im Rahmen einer Vereinbarung zwischen den beiden Teams in der Schweiz bleiben.

Ignatavicius, der kürzlich bei den Swiss Ice Hockey Awards als Top-Nachwuchsspieler der vergangenen Saison ausgezeichnet wurde, wird in Genf spielen, um «seine Entwicklung in einem ihm bestens vertrauten Umfeld fortzusetzen», wie Servette in einer Medienmitteilung schreibt. Der 18-Jährige erzielte in seiner ersten Saison in der National League neun Tore und sieben Assists.