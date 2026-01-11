  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

NHL Janis Moser gewinnt mit Tampa Bay Lightning zum 9. Mal in Serie

SDA

11.1.2026 - 07:42

Tampa Bay Lightning gewinnt zum neunten Mal in Folge
Tampa Bay Lightning gewinnt zum neunten Mal in Folge
Keystone

Tampa Bay Lightning mit Janis Moser gewinnt in der NHL mit 7:2 gegen die Philadelphia Flyers. Damit feiert Tampa den neunten Sieg in Folge.

Keystone-SDA

11.01.2026, 07:42

11.01.2026, 08:34

Moser blieb beim 7:2-Sieg von Tampa gegen die Philadelphia Flyers zwar ohne Skorerpunkte, bestritt aber sein 300. NHL-Spiel in der regulären Saison. Zudem beendete der Bieler Verteidiger das Spiel mit einer Plus-3-Bilanz.

Entscheidend für den Sieg von Tampa war Nikita Kutscherow. Erst traf er zweimal, dann zeichnete er sich, ebenfalls zweimal, als einer der Assistgeber zum 4:1 beziehungsweise 7:2 aus.

Auch erfolgreich waren die Vegas Golden Knights. Mit Akira Schmid im Tor gewannen die Knights gegen die St. Louis Blues mit 4:2. Pius Suter stand wegen einer Verletzung am rechten Knöchel, die er sich Ende Dezember zugezogen hatte, wie in den vergangenen Spielen nicht im Kader der St. Louis Blues.

Die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala setzten sich mit 4:3 nach Penaltyschiessen gegen die Edmonton Oilers durch. Fiala war weder während der Partie, noch im Shootout, unter den Torschützen.

Weniger erfolgreich war derweil Roman Josi mit den Nashville Predators. Gegen die Chicago Blackhawks verlor das Team von Josi, der 25 Minuten auf dem Eis stand, 0:3.

Meistgelesen

Covid-Kredit, Maserati und das Arbeitsrecht: Die Akte des Bar-Betreibers von Crans-Montana
Braathen: «Ich hätte einen Finger verlieren können und würde nichts fühlen»
Was Europa und die Schweiz jetzt tun sollten

Videos aus dem Ressort

Ägypten – Elfenbeinküste 3:2

Ägypten – Elfenbeinküste 3:2

10.01.2026

Algerien – Nigeria 0:2

Algerien – Nigeria 0:2

10.01.2026

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

09.01.2026

Ägypten – Elfenbeinküste 3:2

Ägypten – Elfenbeinküste 3:2

Algerien – Nigeria 0:2

Algerien – Nigeria 0:2

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

National League. ZSC verlängert Zugs Negativserie – Servette wahrt 2026 seine weisse Weste

National LeagueZSC verlängert Zugs Negativserie – Servette wahrt 2026 seine weisse Weste

National League. ZSC besetzt siebte Ausländer-Position mit schwedischem Stürmer

National LeagueZSC besetzt siebte Ausländer-Position mit schwedischem Stürmer

NHL. Niederreiter gewinnt mit den Jets nach elf Niederlagen wieder

NHLNiederreiter gewinnt mit den Jets nach elf Niederlagen wieder