Tampa Bay Lightning gewinnt zum neunten Mal in Folge

Tampa Bay Lightning mit Janis Moser gewinnt in der NHL mit 7:2 gegen die Philadelphia Flyers. Damit feiert Tampa den neunten Sieg in Folge.

Moser blieb beim 7:2-Sieg von Tampa gegen die Philadelphia Flyers zwar ohne Skorerpunkte, bestritt aber sein 300. NHL-Spiel in der regulären Saison. Zudem beendete der Bieler Verteidiger das Spiel mit einer Plus-3-Bilanz.

Entscheidend für den Sieg von Tampa war Nikita Kutscherow. Erst traf er zweimal, dann zeichnete er sich, ebenfalls zweimal, als einer der Assistgeber zum 4:1 beziehungsweise 7:2 aus.

Auch erfolgreich waren die Vegas Golden Knights. Mit Akira Schmid im Tor gewannen die Knights gegen die St. Louis Blues mit 4:2. Pius Suter stand wegen einer Verletzung am rechten Knöchel, die er sich Ende Dezember zugezogen hatte, wie in den vergangenen Spielen nicht im Kader der St. Louis Blues.

Die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala setzten sich mit 4:3 nach Penaltyschiessen gegen die Edmonton Oilers durch. Fiala war weder während der Partie, noch im Shootout, unter den Torschützen.

Weniger erfolgreich war derweil Roman Josi mit den Nashville Predators. Gegen die Chicago Blackhawks verlor das Team von Josi, der 25 Minuten auf dem Eis stand, 0:3.