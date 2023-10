NHL: Siegenthaler führt Devils mit drei Vorlagen zum Sieg Die New Jersey Devils gewinnen ihr erstes Saisonspiel gegen die Detroit Red Wings mit 4:3. Jonas Siegenthaler bereitete 3 von 4 Devils-Toren vor. 13.10.2023

Die New Jersey Devils starten mit einem Sieg in die NHL-Saison 2023/24. Beim 4:3-Heimsieg in Newark gegen Detroit verzeichnet Verteidiger Jonas Siegenthaler gleich drei Assists.

Die Reaktion der Devils auf den 0:1-Rückstand nach gut 32 Minuten war eindrücklich. Noch vor der zweiten Pause hatten die Gastgeber ihr Saisonauftaktspiel gedreht, wobei Jack Hughes beide Tore erzielte. Beim 2:1 durch den amerikanischen Stürmer gab Siegenthaler den zweiten Assist. Der Zürcher Verteidiger war zudem im Schlussdrittel auch an den Treffern zum 3:2 und 4:2 beteiligt.

Weniger auffällig als Siegenthaler, der die Partie mit einer Plus-2-Bilanz beendete, spielten der Devils-Captain Nico Hischier und Timo Meier. Der Appenzeller traf zwar in der 27. Minute ins Tor, allerdings mit dem Schlittschuh, weshalb es beim 0:0 blieb. Goalie Akira Schmid sass auf der Ersatzbank, für ihn zum Einsatz kam Vitek Vanecek, der 32 gegnerische Schüsse abwehrte.

Josi und Nashville bezwingen Seattle

Für Nashville und Captain Roman Josi gab es im zweiten Saisonspiel das erste Erfolgserlebnis. Nach der Auftaktniederlage gegen Tampa Bay gewannen die Predators zuhause gegen die Seattle Kraken 3:0. Der Berner Verteidiger kam auf mehr als 23 Minuten Einsatzzeit, blieb dabei aber ohne Skorerpunkt.

