Roman Josi kam gegen die Tampa Bay Lightning trotz viel Eiszeit nicht richtig auf Touren und verliess das Eis bei der 3:5-Niederlage seiner Predators mit einer Minus-2-Bilanz Keystone

Zum Start in die 107. NHL-Saison unterliegt Roman Josi in der Nacht auf Mittwoch mit den Nashville Predators bei den Tampa Bay Lightning 3:5.

Für den 33-jährigen Nationalverteidiger, der seine 13. Saison in der nordamerikanischen Profiliga bestreitet, war es das erste Spiel nach einer in diesem Frühjahr erlittenen Gehirnerschütterung, aufgrund der er nicht nur die letzten 15 Partien der NHL-Saison, sondern auch die WM verpasste. Der Captain der Predators erhielt bei der Auftaktniederlage mit über 25 Minuten am meisten Eiszeit seines Teams, konnte diese jedoch nicht für einen Skorerpunkt nutzen und verliess das Eis mit einer Minus-2-Bilanz.

Beim 4:2-Auswärtssieg der Chicago Blackhawks über die Pittsburgh Penguins, bei dem die Gäste die Entscheidung mit drei Toren im Schlussdrittel herbeiführten, kam der Schweizer Philipp Kuraschew nicht zum Einsatz. Der bald 24-jährige Berner laboriert nach wie vor an einer Verletzung am Handgelenk.

