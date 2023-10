Der SCB feiert einen knappen Sieg. Keystone

Der SC Bern gewinnt gegen die SC Tigers auch das zweite Tatzen-Derby dieser Saison. Nach zuletzt drei Niederlagen kehrt er mit einem 5:4 nach Verlängerung in Langnau in die Erfolgsspur zurück.

Zum Matchwinner für den SCB in einem umkämpften Spiel mit neun verschiedenen Torschützen avancierte Dominik Kahun. Der Topskorer erwischte den Langnauer Goalie Stéphane Charlin 65 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung mit einem Schuss zwischen den Beinen.

Die Stadtberner hätten angesichts des Spielverlaufs allerdings nicht zwei, sondern drei Punkte aus dem Emmental entführen müssen. Wie schon im ersten Saisonduell der beiden Kantonsrivalen erwischten sie einen Traumstart. Nach einem Doppelschlag innert 77 Sekunden durch Marco Lehmann und Captain Simon Moser führten die Gäste nach knapp vier Minuten 2:0. Beim 7:0-Heimerfolg vor Monatsfrist hatte der SCB in den ersten viereinhalb Minuten mit drei Toren vorgelegt.

Doch diesmal erwiesen sich die Tigers als zäher Gegner. Sie schafften durch Malone (7.), Mäenalanen (32.) und Saarijärvi (36.) dreimal den Anschlusstreffer, ehe Flavio Schmutz mit seinem ersten Saisontor zum 4:4 in der 45. Minute den 6000 Zuschauern in der ausverkauften Ilfishalle eine spannende Schlussphase bescherte. Für Schmutz war es im zwölften Saisonspiel der erste Skorerpunkt überhaupt.

Für die auf Platz 12 geführten Langnauer ist der gewonnene Punkt nach dem ernüchternden Wochenende mit den Niederlagen gegen Lugano (0:8) und die ZSC Lions (0:3) einer für die Moral. Noch nie waren ihnen zuvor in dieser Saison mehr als drei Tore in einem Spiel gelungen. Allerdings kassierten sie (als schlechtestes Boxplay-Team der Liga) erneut zwei Gegentore in Unterzahl. Derweil festigt der SC Bern mit dem ersten Auswärtssieg seit mehr als zwei Wochen seinen 4. Platz.

Telegramm

SCL Tigers – Bern 4:5 (1:2, 2:2, 1:0, 0:1) n.V.

6000 Zuschauer. – SR Borga/Öhlund (SWE), Huguet/Obwegeser. – Tore: 3. (2:26) Lehmann (Kahun, Untersander/Powerplaytor) 0:1. 4. (3:43) Moser (Vermin, Kreis) 0:2. 7. Malone (Petrini) 1:2. 31. (30:52) Vermin (Knight, Lehmann/Powerplaytor) 1:3. 32. (31:53) Mäenalanen (Pesonen, Riikola) 2:3. 34. Fuss (Schild, Loeffel) 2:4. 36. Saarijärvi (Saarela, Malone/Powerplaytor) 3:4. 45. Flavio Schmutz (Riikola, Rohrbach) 4:4. 64. Kahun (Luoto, Nemeth) 4:5. – Strafen: 3mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 1mal 2 Minuten gegen Bern. – PostFinance-Topskorer: Saarela; Kahun.

SCL Tigers: Charlin; Zryd, Riikola; Saarijärvi, Erni; Meier, Guggenheim; Cadonau; Julian Schmutz, Malone, Saarela; Mäenalanen, Diem, Pesonen; Rohrbach, Flavio Schmutz, Lapinskis; Berger, Salzgeber, Petrini; Weibel.

Bern: Reideborn; Honka, Nemeth; Loeffel, Kreis; Untersander, Füllemann; Meile; Kahun, Knight, Luoto; Lehmann, Baumgartner, Scherwey; Vermin, Bader, Moser; Schild, Ritzmann, Fuss.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Louis, Rossi, Schilt (alle verletzt) und Zanetti (krank), Bern ohne Fahrni, Paschoud, Sceviour, Zgraggen (alle verletzt) und Frk (überzähliger Ausländer).

sda