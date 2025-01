Trotz Toren von Meier und Siegenthaler – Devils verlieren am Silversterabend Die Schweizer Spieler in der NHL beenden das Jahr mit lauter Niederlagen. New Jerseys Jonas Siegenthaler und Timo Meier zeichnen sich immerhin als Torschützen aus. 01.01.2025

Im Mitteldrittel sah die Welt für das Schweizer Trio der New Jersey Devils zwischenzeitlich wieder etwas positiver aus. Innerhalb von acht Minuten glichen Jonas Siegenthaler und Timo Meier in Anaheim einen 0:2-Rückstand aus. Am Ende verloren die Devils in Kalifornien aber 2:3. Für den Verteidiger Siegenthaler war es das zweite Saisontor, für den Stürmer Meier das vierzehnte.

Mit 2:5 verlor auch Nino Niederreiter (Assist zum 2:2) in Colorado. Niederlagen gab es zum Jahresausklang auch für Roman Josi (trotz sieben Schüssen aufs Tor von Minnesota) mit den Nashville Predators und Pius Suter mit den Vancouver Canucks.

New Jersey musste zwar die Führung in der Eastern Conference an Washington abgeben, im Westen geht aber Winnipeg als Leader ins neue Jahr. Vancouver steckt mitten im Kampf um die Playoffs, für das enttäuschende Nashville beträgt der Rückstand auf das im Westen achtplatzierte Calgary hingegen bereits besorgniserregende vierzehn Punkte.

Bichsel zurück in der AHL

Kein Neujahrsgeschenk gab es auch für Lian Bichsel. Der 20-jährige Verteidiger erlebte den 4:2-Sieg der Dallas Stars gegen Buffalo nicht auf dem Eis mit. Der Solothurner wurde von den Stars nach acht NHL-Partien (2 Tore) vorerst wieder in die AHL geschickt.