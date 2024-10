Kevin Fiala (Nr. 22 ganz vorne) trifft gegen die Ottawa Senators zweimal und bejubelt mit seinen Kings sieben Tore – zum Sieg reichen diese Goals aber nicht. Bild: Keystone

Kevin Fiala (2) für die Los Angeles Kings und Nico Hischier (1) für die New Jersey Devils erzielen in den NHL-Spielen vom Montag in den USA Powerplay-Tore.

SDA

Die Los Angeles Kings verloren eine verrückte Partie auswärts gegen die Ottawa Senators mit 7:8 nach Verlängerung. Kevin Fiala traf in Überzahl zum 1:0 und 5:4 für Los Angeles; es waren seine ersten beiden Saisontore. Total erzielten beide Teams sieben Powerplay-Tore – so viele wie seit zehn Jahren in keinem NHL-Spiel mehr. Los Angeles führte dreimal mit zwei Goals Vorsprung (2:0, 3:1, 4:2) und lag lediglich fünf Minuten lang in Rückstand (6:7).

Die New Jersey Devils gewannen ein frühes Spitzenspiel in der NHL gegen den Utah Hockey Club mit 3:0. Sowohl New Jersey wie Utah hatten in der ersten Woche der Saison schon dreimal gewonnen. Die Devils übernahmen mit dem vierten Saisonsieg die Führung in allen Ranglisten (Division, Conference, Liga). Captain Nico Hischier erzielte zum 3:0 sein zweites Saisontor. Hischier: «Wir wissen, dass wir ein sehr gutes Team sind, wenn wir unser Spiel durchziehen.» New Jersey führte der neuen Franchise aus Salt Lake City (Utah folgte in dieser Saison auf die Arizona Coyotes) die allererste Niederlage zu.

