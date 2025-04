Doppelpack: Kevin Fiala glänzt gegen Colorado 13.04.2025

Kevin Fiala stellt mit den Saisontoren Nummern 33 und 34 einen persönlichen Rekord auf. Er führt die Los Angeles Kings zu einem 5:4-Heimsieg im Spitzenspiel gegen Colorado Avalanche.

Keystone-SDA SDA

Kevin Fiala erzielte zuerst nach sieben Minuten in Überzahl das 2:0 für die Kings – mit einem Sonntagsschuss aus dem Handgelenk am Samstagabend. In der 53. Minute doppelte Fiala zum 5:3 nach und stellte damit den Sieg von L.A. sicher. Zum siebenten Mal in dieser Saison gelangen Fiala zwei Tore im gleichen Spiel – und zum fünften Mal seit Februar.

34 Goals gelangen Fiala in einer NHL-Saison noch nie. Vor drei Jahren erzielte er für Minnesota Wild 33 Tore.

Niederreiter trifft – Jets sichern Quali-Sieg

Sogar schon etwas zu feiern vor Beginn der Playoffs hatten die Winnipeg Jets und Nino Niederreiter. Winnipeg setzte sich in Chicago 5:4 nach Penaltyschiessen durch und sicherte sich den Qualifikationssieg in der Western Conference. Niederreiter leitete mit seinem 17. Saisontor zum 1:2-Anschlusstreffer in der 32. Minute die Wende ein.