Kim Collins ist im Alter von 62 Jahren verstorben. Keystone

Der deutsch-kanadische Trainer Kim Collins, der im Schweizer Eishockey in Biel, Visp und Siders seine Spuren hinterlassen hatte, ist im Alter von 62 Jahren unerwartet gestorben.

SDA

Collins führte den EHC Biel zu zwei (2006, 2007) und den EHC Visp zu einem Meistertitel (2014) in der zweithöchsten Schweizer Liga.

Als Trainer war er auch in Deutschland, Österreich, Slowenien und im Südtirol tätig. Seine letzte Profistation war der HC Meran in der Saison 2021/22. Zuletzt arbeitete Collins in Niederbayern im Amateurbereich.

sda