Philipp Kuraschew schiesst in der Nacht auf Freitag als einziger Schweizer NHL-Söldner ein Tor. Keystone

Die Schweizer NHL-Spieler gehen in der Nacht auf Freitag fast ausnahmslos ans Werk. Als Torschütze tut sich Philipp Kuraschew hervor, Roman Josi lässt sich einen Assists gutschreiben.

Aus Schweizer Sicht war der Donnerstagabend in Nordamerika ein Grosskampftag. Nahezu sämtliche Klubs mit Schweizer Spielern bestritten eine Meisterschaftspartie – die Ausnahme bildeten einzig die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala. Von den zehn Schweizer Kandidaten an diesem Abend standen neun im Einsatz. Es fehlte nur der gesperrte Janis Moser.

In zwei Partien standen sich Schweizer Spieler gegenüber. Die San Jose Sharks mit dem Neuzugang Philipp Kuraschew verpassten gegen die Vegas Golden Knights mit Goalie Akira Schmid mit der 3:4 Niederlage nach Verlängerung den Saisoneinstand nach Mass. Von den Buchmachern als klarer Aussenseiter deklariert, fehlten den Sharks zum Coup nur anderthalb Minuten, nach dem Kuraschew zu Beginn des Schlussdrittels das 3:2 erzielte. Der Berner lenkte einen Weitschuss entscheidend ab, Schmid musste den Puck zwischen den Schonern hindurch passieren lassen. Die Knights wendeten die Partie mit Toren in der 59. Minute und der zweiten Minute der Overtime.

Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter verloren gegen die Dallas Stars mit Verteidiger Lian Bichsel 4:5.

Captain Roman Josi liess sich beim 2:1-Sieg der New Jersey Devils über die Columbus Blue Jackets einen Assist gutschreiben. Der Berner stand in der Powerplay-Formation, die im Schlussdrittel den Siegtreffer schoss.

Mit einer Niederlage hingegen startete New Jersey mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler in die Saison. Auswärts gegen die Carolina Hurricanes verloren die Devils 3:6.

Die St. Louis Blues mit Pius Suter verzeichneten einen veritablen Fehlstart. Trotz der Favoritenrolle verloren sie das Heimspiel gegen Minnesota Wild gleich 0:5.

Janis Moser von den Tampa Bay Lightnings war wegen eines Bandenchecks gegen Jesper Boqvist von den Florida Panthers im Vorbereitungsspiel vom vergangenen Samstag gesperrt. Der Bieler musste zuschauen, wie sein Team den Sieg aus der Hand gab und als Favorit letztlich 4:5 gegen die Ottawa Senators verlor.