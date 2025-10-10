  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

NHL Josi mit Assist – Kuraschew krönt die Premiere mit einem Treffer

SDA

10.10.2025 - 07:13

Philipp Kuraschew schiesst in der Nacht auf Freitag als einziger Schweizer NHL-Söldner ein Tor.
Philipp Kuraschew schiesst in der Nacht auf Freitag als einziger Schweizer NHL-Söldner ein Tor.
Keystone

Die Schweizer NHL-Spieler gehen in der Nacht auf Freitag fast ausnahmslos ans Werk. Als Torschütze tut sich Philipp Kuraschew hervor, Roman Josi lässt sich einen Assists gutschreiben.

Keystone-SDA

10.10.2025, 07:13

10.10.2025, 07:42

Aus Schweizer Sicht war der Donnerstagabend in Nordamerika ein Grosskampftag. Nahezu sämtliche Klubs mit Schweizer Spielern bestritten eine Meisterschaftspartie – die Ausnahme bildeten einzig die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala. Von den zehn Schweizer Kandidaten an diesem Abend standen neun im Einsatz. Es fehlte nur der gesperrte Janis Moser.

«Es war ein Gemetzel». NHL-Testspiel artet komplett aus – mittendrin ein Schweizer

«Es war ein Gemetzel»NHL-Testspiel artet komplett aus – mittendrin ein Schweizer

In zwei Partien standen sich Schweizer Spieler gegenüber. Die San Jose Sharks mit dem Neuzugang Philipp Kuraschew verpassten gegen die Vegas Golden Knights mit Goalie Akira Schmid mit der 3:4 Niederlage nach Verlängerung den Saisoneinstand nach Mass. Von den Buchmachern als klarer Aussenseiter deklariert, fehlten den Sharks zum Coup nur anderthalb Minuten, nach dem Kuraschew zu Beginn des Schlussdrittels das 3:2 erzielte. Der Berner lenkte einen Weitschuss entscheidend ab, Schmid musste den Puck zwischen den Schonern hindurch passieren lassen. Die Knights wendeten die Partie mit Toren in der 59. Minute und der zweiten Minute der Overtime.

Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter verloren gegen die Dallas Stars mit Verteidiger Lian Bichsel 4:5.

Captain Roman Josi liess sich beim 2:1-Sieg der New Jersey Devils über die Columbus Blue Jackets einen Assist gutschreiben. Der Berner stand in der Powerplay-Formation, die im Schlussdrittel den Siegtreffer schoss.

Saisonstart in der NHL. Josi und Niederreiter vor magischer Schweizer Marke

Saisonstart in der NHLJosi und Niederreiter vor magischer Schweizer Marke

Mit einer Niederlage hingegen startete New Jersey mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler in die Saison. Auswärts gegen die Carolina Hurricanes verloren die Devils 3:6.

Die St. Louis Blues mit Pius Suter verzeichneten einen veritablen Fehlstart. Trotz der Favoritenrolle verloren sie das Heimspiel gegen Minnesota Wild gleich 0:5.

Janis Moser von den Tampa Bay Lightnings war wegen eines Bandenchecks gegen Jesper Boqvist von den Florida Panthers im Vorbereitungsspiel vom vergangenen Samstag gesperrt. Der Bieler musste zuschauen, wie sein Team den Sieg aus der Hand gab und als Favorit letztlich 4:5 gegen die Ottawa Senators verlor.

Meistgelesen

Ein Milliardär greift im Schatten Trumps nach der Macht
Tochter soll Bürgermeisterin stundenlang im Keller gefoltert haben
1500 Grad heisse Masse frisst sich durch Fabrikgebäude von Flumroc

Videos aus dem Ressort

Yakin: «Die Spieler freuen sich auf die Partie und zusammen Fussball zu spielen»

Yakin: «Die Spieler freuen sich auf die Partie und zusammen Fussball zu spielen»

Nati-Trainer Murat Yakin spricht in der Medienkonferenz vor dem WM-Quali-Spiel in Schweden, wie er seine Mannschaft auf den Gegner vorbereitet hat.

09.10.2025

Freuler ist selten bis nie verletzt: «Vielleicht habe ich einfach Glück»

Freuler ist selten bis nie verletzt: «Vielleicht habe ich einfach Glück»

In seiner Karriere hat Remo Freuler gerade einmal sieben Spiele verletzungsbedingt verpasst. Ein Geheimrezept dafür hat der Nati-Mittelfeldspieler nicht. «Ich habe einen guten Lifestyle», sagt er.

09.10.2025

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

An der EM 2024 war Nico Elvedi noch einer der grossen Verlierer der Nati. Mittlerweile hat sich der Innenverteidiger in die Stammelf zurückgespielt. Jetzt blickt Elvedi zurück auf die schwierige Zeit und spricht über sein Verhältnis mit Murat Yakin.

08.10.2025

Yakin: «Die Spieler freuen sich auf die Partie und zusammen Fussball zu spielen»

Yakin: «Die Spieler freuen sich auf die Partie und zusammen Fussball zu spielen»

Freuler ist selten bis nie verletzt: «Vielleicht habe ich einfach Glück»

Freuler ist selten bis nie verletzt: «Vielleicht habe ich einfach Glück»

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Fribourg – Kloten 4:3 n.P. Schmid macht wieder den Unterschied

Fribourg – Kloten 4:3 n.PSchmid macht wieder den Unterschied

National League. Lange Pause für Lakers-Verteidiger Pilut

National LeagueLange Pause für Lakers-Verteidiger Pilut

NHL. Kings reagieren auf Auftakt-Niederlage

NHLKings reagieren auf Auftakt-Niederlage