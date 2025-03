Janick Steinmann kehrt als Sportchef nach Lugano zurück, wo er 2016 seine Spielerkarriere beendet hatte. Bild: Keystone

Der HC Lugano verpflichtet Janick Steinmann als neuen Sportchef. Der 38-Jährige wechselt per sofort innerhalb der National League vom Ligakonkurrenten Rapperswil-Jona Lakers ins Tessin.

Keystone-SDA, sda SDA

In Lugano tritt Steinmann die Nachfolge von Hnat Domenichelli an, der Mitte Januar mangels sportlichem Erfolg zusammen mit Trainer Luca Gianinazzi freigestellt wurde.

Steinmann war seit 2019 Sportchef der Rapperswil-Jona Lakers und hat den Klub nach dem Wiederaufstieg in der National League etabliert. Der grösste Erfolg war in der Saison 2020/21 der Vorstoss in die Playoff-Halbfinals, in den darauffolgenden beiden Jahren beendeten die St. Galler die Qualifikation in den Top 4 und qualifizierten sich damit für die Champions Hockey League.

Obschon die Lakers ab nächster Woche im Play-in noch um einen Platz in den Playoffs kämpfen, erfolgt Steinmanns Wechsel per sofort. Dies, damit die Lakers als auch Steinmann die Planung der Zukunft uneingeschränkt angehen können, wie der Klub in einer Mitteilung schreibt. Bei den Lakers übernimmt interimistisch Geschäftsführer Markus Bütler die sportliche Führung.

Auch für Lugano ist die Saison voraussichtlich noch nicht zu Ende. Als 13. der Qualifikation bestreiten die Tessiner ab Mitte März gegen den Tabellenletzten Ajoie ein Abstiegs-Playoff, allerdings nur, sofern sich Visp, das einzige aufstiegsberechtigte Team aus der Swiss League, eine Liga tiefer für den Playoff-Final qualifiziert.