Der Neo-Genfer Derick Brassard im November 2022 im Dress der Ottawa Senators. Keystone

Der HC Genève-Servette verpflichtet einen 38-jährigen NHL-Veteranen. Der kanadische Stürmer Derick Brassard erhält einen Vertrag bis Ende Saison, wie der Genfer Klub mitteilt.

Keystone-SDA SDA

Brassard bestritt in 16 Saisons in der nordamerikanischen Profiliga 1131 Matches, wobei er 240 Tore und 373 Assists verzeichnete. 2016 wurde der Québécois mit Kanada Weltmeister.

2023 gab Brassard aufgrund einer Knöchelverletzung seinen Rücktritt, nach der vollständigen Genesung kam er nun auf diesen Entscheid zurück und überzeugte er mit seinem Lebenslauf die Verantwortlichen von Genève-Servette.