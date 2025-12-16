  1. Privatkunden
Er hatte Karriere schon beendet Ex-NHL-Stürmer Derick Brassard unterschreibt bei Servette

SDA

16.12.2025 - 12:37

Der Neo-Genfer Derick Brassard im November 2022 im Dress der Ottawa Senators.
Der Neo-Genfer Derick Brassard im November 2022 im Dress der Ottawa Senators.
Keystone

Der HC Genève-Servette verpflichtet einen 38-jährigen NHL-Veteranen. Der kanadische Stürmer Derick Brassard erhält einen Vertrag bis Ende Saison, wie der Genfer Klub mitteilt.

Keystone-SDA

16.12.2025, 12:37

16.12.2025, 13:26

Brassard bestritt in 16 Saisons in der nordamerikanischen Profiliga 1131 Matches, wobei er 240 Tore und 373 Assists verzeichnete. 2016 wurde der Québécois mit Kanada Weltmeister.

2023 gab Brassard aufgrund einer Knöchelverletzung seinen Rücktritt, nach der vollständigen Genesung kam er nun auf diesen Entscheid zurück und überzeugte er mit seinem Lebenslauf die Verantwortlichen von Genève-Servette.

Videos aus dem Ressort

Nach zwei Minuten des Schlussdrittels traf Janis Moser für die Tampa Bay Lightning zum dritten Mal in dieser Saison. Es war im Florida-Derby gegen den Stanley-Cup-Champion Florida Panthers aber nur das 2:4 auf dem Weg zu einer 2:5-Niederlage.

16.12.2025

Er wagt den Sprung nach Nordamerika mit 16, bricht die Lehre als Heizungsmonteur ab und träumt von der NHL. Nun hat Nino Niederreiter als erster Schweizer 1000 Partien in der Regular Season erreicht. Sportstars und Familienmitglieder gratulieren.

15.12.2025

11.12.2025

15.12.2025

15.12.2025

Mehr Videos