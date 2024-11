Der Lausanne HC stürmt an die Tabellenspitze. Keystone

Mit einem 2:0-Erfolg gegen die ZSC Lions erklimmt Lausanne die Spitze der National League und beendet damit die Siegesserie der Zürcher.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die letzte Niederlage erlitten die ZSC Lions am 18. Oktober im Zürcher Derby gegen Kloten.

Am Donnerstagabend mussten die Lions wieder eine Niederlage hinnehmen.

Der ZSC unterlag Lausanne mit 0:2 und muss nach 40 Tagen die Tabellenführung hergeben. Mehr anzeigen

In der National League hat Lausanne die Tabellenführung übernommen, nachdem sie die ZSC Lions mit 2:0 besiegt haben. Dieser Sieg markiert den ersten Wechsel an der Spitze seit 40 Tagen.

Die ZSC Lions, die zuvor sechs Spiele in Folge gewonnen hatten, mussten ihre dritte Niederlage in der laufenden Saison hinnehmen. Die letzte Niederlage erlitten sie am 18. Oktober im Zürcher Derby gegen Kloten.

Das Spiel zwischen den beiden Playoff-Finalisten der letzten Saison bot spannende Unterhaltung. Bereits nach zwölf Minuten führte Lausanne durch Tore von David Sklenicka und Michael Hügli mit 2:0. Diese schnelle Reaktion kam nur zwei Tage nach einer 0:5-Niederlage gegen Genève-Servette in der Champions Hockey League.

Trotz eines 0:2-Rückstands, den die ZSC Lions in dieser Saison noch nicht erlebt hatten, und dem Fehlen ihres Topskorers Derek Grant, zeigten sie vor der zweiten Pause ihre stärkste Phase. Doch Lausannes Torhüter Kevin Pasche blieb unüberwindbar und sicherte sich mit 32 Paraden seinen vierten Shutout der Saison, was ihn zum Ligabesten macht.

Lausanne führt nun die Rangliste mit 40 Punkten an, einen Punkt vor den ZSC Lions, die jedoch zwei Spiele weniger absolviert haben. Am Freitag steht für die Lions das nächste Spitzenspiel gegen den HC Davos an, während Lausanne nach Zug reist.

Spielbericht und Statistiken

Lausanne besiegte die ZSC Lions mit 2:0 vor 9125 Zuschauern. Die Tore erzielten Sklenicka und Hügli. Beide Teams erhielten mehrere Strafminuten, wobei Lausanne fünfmal 2 Minuten und einmal 10 Minuten gegen Glauser kassierte, während die ZSC Lions viermal 2 Minuten und einmal 10 Minuten gegen Baltisberger erhielten.

Aufstellungen

Lausanne trat ohne Oksanen, Pilut, Prassl, Raffl und Vouardoux an, die alle verletzt waren. Die ZSC Lions mussten auf Balcers, Graf, Hollenstein (alle verletzt) und Hrubec (überzähliger Ausländer) verzichten. In den letzten Minuten des Spiels nahmen die Lions ihren Torhüter vom Eis, um einen zusätzlichen Feldspieler einzusetzen.

Aktuelle Rangliste

Lausanne führt mit 40 Punkten aus 20 Spielen, gefolgt von den ZSC Lions mit 39 Punkten aus 18 Spielen. Dahinter liegen Davos, Bern und Biel. Am Tabellenende stehen die SCL Tigers und Ajoie.

