Lange Gesichter bei den Lausanne-Spieler nach der Niederlage Keystone

Lausanne fehlen bloss noch drei Punkte, um erstmals in der Klubgeschichte die Qualifikation zu gewinnen. Wegen einer 1:3-Niederlage bei den Lakers verpasst man die definitive Sicherung des 1. Platzes.

Keystone-SDA, bi, sda SDA

Auch die ZSC Lions verloren: Im ersten Match seit dem Gewinn der Champions Hockey League letzten Dienstag ging der Zürcher SC nach einer 3:2-Führung in Zug mit 4:5 unter. Damit beträgt die Differenz der ZSC Lions zu Lausanne weiterhin neun Punkte.

Die Zürcher bestreiten bis zum Ende der Regular Season nächsten Samstag noch vier Spiele. Entsprechend braucht der Lausanne HC aus seinen letzten zwei Partien gegen Freiburg (h) und Zug (a) noch drei Punkte, um die Pole-Position für die Playoffs sicherzustellen. Bei Punktgleichheit würden die Direktbegegnungen zu Gunsten Lausannes entscheiden (7:5 Punkte).

Eine weitere Entscheidung fiel am Samstag: Der EV Zug löste nach Lausanne, den ZSC Lions und Bern das vierte Playoff-Ticket. Der HC Davos hingegen steht noch nicht als Playoff-Teilnehmer fest. Die Davoser lagen in Bern nach fünfeinhalb Minuten 0:3 hinten und verloren 0:4.

Dennoch tat sich an den beiden Playoff-Strichen einiges. Kloten (7.) näherte sich mit dem 4:2-Sieg in Langnau bis auf drei Punkte dem HC Fribourg-Gottéron (6.) an, der das Heimspiel gegen Servette 1:4 verlor. Die Genfer, Schweizer Meister vor zwei Jahren, näherten sich bis auf zwei Punkte dem 10. Platz an, der zur Teilnahme am Play-In berechtigt. Im Rennen um diese Play-In-Plätze verbesserte der HC Ambri-Piotta (9.) mit einem 5:2-Heimerfolg über Biel (10.) seine Ausgangslage ebenfalls erheblich.

Der grosse Verlierer der sechs Samstag-Spiele spielte nicht: Luganos Rückstand auf Platz 12 wuchs auf fünf Zähler an. Die Tessiner brauchen drei Siege, um dem Abstiegs-Playoff gegen Ajoie noch zu entkommen.

Resultate und Rangliste

Bern – Davos 4:0 (3:0, 0:0, 1:0). Fribourg-Gottéron – Genève-Servette 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). Ambri-Piotta – Biel 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). Rapperswil-Jona Lakers – Lausanne 3:1 (0:0, 0:1, 3:0). SCL Tigers – Kloten 2:4 (0:1, 0:2, 2:1). Zug – ZSC Lions 5:4 (1:1, 1:2, 3:1).