  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Saisonbeginn in der AHL Leon Muggli übersteht letzter Kaderschnitt nicht

SDA

4.10.2025 - 12:31

Der Zuger Leon Muggli muss auf dem Weg in die NHL einen Umweg hinnehmen
Der Zuger Leon Muggli muss auf dem Weg in die NHL einen Umweg hinnehmen
Keystone

Leon Muggli wird die Eishockey-Saison in Nordamerika in der AHL beginnen.

Keystone-SDA

04.10.2025, 12:31

04.10.2025, 12:34

Der 19-jährige Zuger Verteidiger, der im Sommer 2024 an 52. Stelle von den Washington Capitals gedraftet wurde, überstand den zweitletzten Kaderschnitt der Capitals während der Preseason nicht und wurde zum Farmteam Hershey Bears geschickt.

Für die Hershey Bears ist Muggli Ende der letzten Saison bereits zweimal in der AHL aufgelaufen. Bis März und dem Aus in den Playoff-Viertelfinals gegen Davos spielte der Schweizer Nachwuchs-Internationale noch beim EV Zug.

Meistgelesen

Orkantief «Amy» fegt über Europa – Einschränkungen in mehreren Ländern
Kleinkind wird zur Göttin gekrönt und muss grosse Opfer bringen
So reagiert der FC Basel auf die Fan-Ausschreitungen im St. Jakob-Park

Videos aus dem Ressort

Aarau – Yverdon 1:2

Aarau – Yverdon 1:2

Challenge League | 9. Runde | Saison 25/26

03.10.2025

Xamax – Stade-Lausanne 0:2

Xamax – Stade-Lausanne 0:2

Challenge League | 9. Runde | Saison 25/26

03.10.2025

Stade Nyonnais – Wil 2:1

Stade Nyonnais – Wil 2:1

Challenge League | 9. Runde | Saison 25/26

03.10.2025

Aarau – Yverdon 1:2

Aarau – Yverdon 1:2

Xamax – Stade-Lausanne 0:2

Xamax – Stade-Lausanne 0:2

Stade Nyonnais – Wil 2:1

Stade Nyonnais – Wil 2:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

National League. Zug schlägt den Leader

National LeagueZug schlägt den Leader

National League. Bern verliert auch Spiel 1 nach der Ära Tapola – Zug schlägt Leader Lausanne

National LeagueBern verliert auch Spiel 1 nach der Ära Tapola – Zug schlägt Leader Lausanne

Eishockey. Schweiz an Frauen-WM 2026 in Herning stationiert

EishockeySchweiz an Frauen-WM 2026 in Herning stationiert