Endlich wird mal richtig gearbeitet bei blue News: Are (links) und Leon im Einsatz. bild: julian barnard

Leon und Are schnuppern am Zukunftstag im Sportressort bei blue News. Sie haben heute eine Geschichte über Nico Hischier und die New Jersey Devils geschrieben.

Are und Leon Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Leon und Are sind bei blue News am Zukunftstag.

Die beiden Eishockey-begeisterten Jungs schreiben ihre erste Online-Story.

Als Thema haben sie sich Eishockey-Profi Nico Hischier der New Jersey Devils ausgesucht. Mehr anzeigen

Das letzte Spiel

Die New Jersey Devils haben gegen die Chicago Blackhawks mit auswärts 4:3 nach Verlängerung besiegt. Der Verteidiger Simon Nemec erzielte drei Tore. Eines davon haben die Schweizer Nico Hischier und Timo Meier vorbereitet.

Hier gibt es die Zusammenfassung des letzten Spiels.

Die Tabelle

Die New Jersey Devils liegen in der Eastern Conference derzeit auf Rang 1 mit 25 Punkten. Sie haben aber erst 17 von 82 Spielen absolviert, es kann also noch viel passieren.

Die Schweizer bei den Devils

Nico Hischier

Nico Hischier als kleiner Junge auf dem Weg zu den New Jersey Devils bild: homepage nico hischier

Nico Hischier ist ein Schweizer Eishockeyspieler, der seit Juli 2017 bei den New Jersey Devils aus der National Hockey League unter Vertrag steht und das Team seit 2021 als Kapitän anführt.

Steckbrief:

Nico Hischier ist 1999 am 4. Januar im Wallis in der Schweiz geboren.

Er ist 1.86 Meter gross.

Er ist 26 Jahre alt.

Er spielt bei den New Jersey Devils als Center.

Was Nico gut ... oder eben nicht kann

Wirklich schlecht kann Nico: Singen.

Wirklich gut kann Nico: Smoothies machen, eine seiner Lieblings-Eigenkreation ist ein Smoothie aus Erdbeeren, Himbeeren, Datteln und Kernen.

Seine Vorbilder sind Pavel Datsyuk und sein Bruder Luca.

Mit Timo Meier und Jonas Siegenthaler hat Nico Hischier bei New Jersey zwei Schweizer Teamkollegen.

Nico Hischier ist der Captain bei New Jersey. IMAGO/Imagn Images

Die Schweizer Skorer bei New Jersey

Timo Meier

Spiele: 17

Goals: 5

Assists: 9

Punkte: 14

Nico Hischier

Spiele: 17

Goals: 3

Assists: 9

Punkte: 12

Jonas Siegenthaler

Spiele: 17

Goals: 0

Assists: 2

Punkte: 2