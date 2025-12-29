Die Lightning feiern nach dem Sieg im Penaltyschiessen. Bild: Keystone

Die Tampa Bay Lightning mit dem Schweizer Verteidiger Janis Moser feiern ihren vierten Sieg in Serie. Beim 5:4 gegen die Montreal Canadiens fällt die Entscheidung erst im Penaltyschiessen.

Keystone-SDA SDA

Es war ein ärgerlicher Umweg für das Team aus Florida, das im Duell mit dem Divisionsrivalen bis zur 50. Minute 4:1 führte. Den Ausgleich kassierten die Lightning vier Sekunden vor der Schlusssirene, Janis Moser stand dabei auf dem Eis. Im Penaltyschiessen war die Partie dann bereits nach vier Schützen entschieden.

Dank des Erfolgs liegen die Lightning nun einen Punkt vor den Canadiens und zwei Zähler hinter Divisionsleader Detroit, das allerdings zwei Spiele mehr absolviert hat. Das nächste Spiel steht an Silvester auf dem Programm.