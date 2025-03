Grosser Jubel bei Giovanni Morini und dem HC Lugano nach dem späten Siegtreffer in Spiel 3. Bild: Keystone

Lugano darf wieder auf ein versöhnliches Saisonende hoffen. Im Abstiegs-Playoff gegen Ajoie wendet es durch zwei Tore in der letzten Minute einen 0:3-Rückstand ab.

Keystone-SDA SDA

Nicht einer der vielen Stars, sondern ein Italiener mit Schweizer Lizenz aus dem eigenen Nachwuchs war der Held und Urheber einer unglaublichen Wende: Mit zwei Treffern in der letzten Minute machte Giovanni Morini aus einem 0:1 ein 2:1. Es waren seine ersten Skorerpunkte der ganzen Saison, nachdem er wegen einer Oberschenkelverletzung lange ausgefallen war.

Lugano zog damit in extremis noch den Kopf aus der Schlinge. Vor noch 4609 lange Zeit masslos enttäuschten Zuschauern hatte das 1:0 von Ajoies Topskorer Philip-Michael Devos in der 23. Minute bis 58 Sekunden vor Schluss Bestand. Es wäre der zweite Auswärtssieg der Jurassier und das wohl vorentscheidende 3:0 in der Serie gewesen.

Mit dem Momentum im Rücken darf sich Lugano nun wieder Hoffnungen machen, das Abstiegs-Playoff noch ganz zu drehen und der möglichen Ligaqualifikation zu entgehen, falls Visp B-Meister wird. Ajoie muss am Freitag zuhause einen herben Rückschlag wegstecken.