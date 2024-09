Die Spieler des HC Lugano feiern einen Treffer gegen Kloten - und den Sprung an die Tabellenspitze auf Kosten der ZSC Lions Keystone

Das Spitzentrio ZSC Lions, Rapperswil-Jona Lakers und Kloten der National League verliert, damit ist kein Team mehr ungeschlagen. Neuer Leader ist Lugano.

SDA

Mit den ZSC Lions und Rapperswil-Jona mussten auch die letzten beiden bisher ungeschlagenen Teams erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Eis.

Das bisherige Leader aus Zürich verlor bei Fribourg-Gottéron 0:2, die Lakers zuhause 2:3 nach Penaltyschiessen gegen Lausanne. Kloten unterlag in Lugano 2:4 und blieb dabei erstmals ohne Punkt. Damit führen die Tessiner, die zum vierten Mal in Folge nach 60 Minuten erfolgreich waren, die Tabelle nun an.

Wichtige Siege feierten die Traditionsklubs Bern und Davos. Der SCB schickte Ambri-Piotta mit einem 4:0 nach Hause und kam zum ersten Sieg nach fünf Niederlagen. Der HCD machte das Debakel vom Dienstag in Langnau (0:7) mit einem 6:2-Auswärtssieg in Zug vergessen.

Zum ersten Sieg kam dank eines 4:0 in Biel der Champions-League-Sieger Genève-Servette. Nach wie vor weit davor entfernt ist Ajoie, das im vierten Jahr seit dem Aufstieg so schlecht gestartet ist wie noch nie. Nach sechs Spielen stehen die Jurassier nach wie vor ohne Punkt da.

Resultate und Rangliste:

Resultate: Bern – Ambri-Piotta 4:0 (0:0, 3:0, 1:0). Biel – Genève-Servette 0:4 (0:2, 0:0, 0:2). Fribourg-Gottéron – ZSC Lions 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Rapperswil-Jona Lakers – Lausanne 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) n.P. Lugano – Kloten 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). SCL Tigers – Ajoie 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Zug – Davos 2:6 (1:1, 0:1, 1:4).

ck, sda