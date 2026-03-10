Matej Stransky ist gemäss Tamedia-Umfrage der MVP der Qualifikation. Keystone

Matej Stransky wurde in der traditionellen, seit 2004 jährlich durchgeführten Tamedia-Umfrage zum wertvollsten Spieler (MVP) der am Montag zu Ende gegangenen Qualifikation gewählt.

Keystone-SDA SDA

Der Captain und Topskorer des Qualifikationssiegers HC Davos setzte sich in der unter Coaches und Captains der 14 National-League-Klubs durchgeführten Wahl mit grossem Abstand durch. Der tschechische Stürmer erhielt 18 von möglichen 26 Stimmen. Sein erster Verfolger, der Schwede Erik Brännström vom Lausanne HC, kam auf vier Stimmen.

Brännström wurde zum besten Verteidiger gewählt, Reto Berra von Fribourg-Gottéron zum besten Goalie. Ins All-Start-Team schafften neben Stransky, Brännström und Berra auch der Verteidiger Lukas Frick (HC Davos) sowie die Stürmer Denis Malgin (ZSC Lions) und Théo Rochette (Lausanne HC). Zum Aufsteiger der Saison wurde Attilio Biasca von Fribourg-Gottéron gewählt, als bester Trainer setzte sich Josh Holden vom HCD deutlich durch.