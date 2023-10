Timo Meier (rechts) und Jack Hughes bejubeln eines der vier Tore der New Jersey Devils gegen die Minnesota Wild Keystone

Die New Jersey Devils feiern in der NHL im achten Saisonspiel den fünften Sieg. Sie bezwingen zu Hause die Minnesota Wild 4:3.

Timo Meier bereitete im Powerplay mit einem Querpass das 4:2 von Doppel-Torschütze Jesper Bratt vor. Der Appenzeller Stürmer punktete in der fünften Partie in Serie und hält nun bei sieben Skorerpunkten (ein Treffer) in der laufenden Meisterschaft. Verteidiger Jonas Siegenthaler erhielt bei New Jersey mit 21:40 Minuten am zweitmeisten Einsatzzeit und verliess das Eis mit einer Plus-1-Bilanz. Captain Nico Hischier fehlte den Devils wegen einer im Spiel zuvor gegen die Buffalo Sabres erlittenen Oberkörperverletzung, Goalie Akira Schmid war Ersatz.

Die hoch gehandelten Edmonton Oilers kamen nach vier Niederlagen zum zweiten Saisonsieg. Evander Kane steuerte ein Tor und zwei Assists zum 5:2 vor heimischem Publikum gegen die Calgary Flames bei. Connor McDavid kehrte nach zwei verpassten Partien aufgrund einer Oberkörperverletzung in die Aufstellung zurück und liess sich einen Assist gutschreiben.

sda