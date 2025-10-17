  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

NHL New Jersey Devils gewinnen dank Meier und Hischier – Fiala trifft bei Kings-Niederlage

SDA

17.10.2025 - 06:00

Timo Meier war gegen die Florida Panthers Torschütze und Vorbereiter
Timo Meier war gegen die Florida Panthers Torschütze und Vorbereiter
Keystone

Timo Meier und Nico Hischier führen in der NHL die New Jersey Devils zum 3:1-Heimsieg gegen die Florida Panthers. Das Schweizer Duo sorgt für zwei der drei Tore.

Keystone-SDA

17.10.2025, 06:00

17.10.2025, 07:02

Der Auftakt der Saisonpremiere im eigenen Stadion in Newark war so gar nicht nach dem Geschmack der Devils. Sie gerieten bereits nach zwei Minuten in Rückstand; der Kanadier Evan Rodrigues traf für den Stanley-Cup-Sieger der vergangenen zwei Saisons. Es dauerte, bis die einheimischen Zuschauer jubeln konnten. Der Amerikaner Jack Hughes besorgte nach sechs Minuten im zweiten Drittel im Powerplay den Ausgleich. Meier war einer der Vorbereiter.

Meier und auch Hischier hatten ihren grossen Auftritt schliesslich im dritten Abschnitt. Der Appenzeller mit seinem dritten Tor in dieser Saison brachte die Devils nach gut sechs Minuten in Führung, der Walliser setzte mit seinem zweiten Treffer in der noch jungen Meisterschaft den Schlusspunkt. New Jersey siegte nach der Auftaktniederlage gegen die Carolina Hurricanes zum dritten Mal am Stück, wogegen die Panthers nach Siegen in den ersten drei Partien nunmehr ihre dritte Niederlage hintereinander hinnehmen mussten.

Im Hoch befindet sich derzeit auch Winnipeg mit Nino Niederreiter. Die Jets bezwangen die Philadelphia Flyers auswärts 5:2 und kamen zum dritten Sieg hintereinander. Der Bündner stand am Ursprung des 1:0 des Russen Wladislaw Namestnikow.

Zu den Gewinnern des Abends gehörte auch Akira Schmid. Der Torhüter aus dem Seeland kam bei seinem bereits dritten Einsatz in dieser Saison, dem zweiten über die volle Distanz, mit den Vegas Golden Knights zu einem 6:5-Heimerfolg gegen die Boston Bruins.

Dritte Niederlage für die Predators

Ebenfalls gut sah es vorerst für die Los Angeles Kings und Kevin Fiala im Heimspiel gegen Pittsburgh aus. Das Team aus Kalifornien führte nach neun Minuten 2:0; Fiala sorgte mit seinem dritten Treffer in dieser Regular Season für das Zwischenergebnis, das auch nach 26 Minuten Bestand hatte. Doch am Ende standen die Kings mit leeren Händen da. Die Wende zum 4:2-Sieg der Penguins leitete der Schwede Filip Hallander mit einem Shorthander zum 3:2 ein. Die Kings werden in der Frühphase der Meisterschaft ihrem Namen nicht gerecht. Mit vier Niederlagen in fünf Spielen sind sie mehr Bettler als Könige.

Zum dritten Mal als Verlierer vom Eis gingen die Nashville Predators. Das Team mit Roman Josi verlor bei den Montreal Canadiens 2:3 nach Verlängerung. Der Berner war Assistent beim 1:0 des Kanadiers Steven Stamkos im ersten Drittel in Überzahl. Die Niederlage war ärgerlich, zumal die Predators bis 20 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit 2:1 vorne lagen. Der Amerikaner Cole Caufield, der schon das 2:2 bewerkstelligt hatte, sorgte drei Sekunden vor dem Ende der Verlängerung mit seinem bereits fünften Tor in der laufenden Saison für die Entscheidung. Die Canadiens bauten ihre Erfolgsserie auf vier Siege aus.

Erstmals geschlagen geben mussten sich die Dallas Stars mit Lian Bichsel. Die Mannschaft aus Texas verlor nach drei gewonnenen Partien zuhause gegen die Vancouver Canucks 3:5.

Mehr Videos aus dem Ressort

Niederreiter über Olympia, Heim-WM und die Schweiz als Eishockey-Underdog

Niederreiter über Olympia, Heim-WM und die Schweiz als Eishockey-Underdog

16.10.2025

Meistgelesen

«Er hat gesagt, er will meine Tochter vergewaltigen»
Plötzlich darf Putin bei Trumps Waffenlieferungen an die Ukraine mitreden
Für Einkaufstouristen könnte «Panzerblitzer Toni» teuer werden

Videos aus dem Ressort

Kampf der Schwergewichte: Sumo-Turnier in London

Kampf der Schwergewichte: Sumo-Turnier in London

STORY: Japans Top-Sumoringer tragen seit Mittwoch ein fünftägiges Turnier in der britischen Hauptstadt London aus. Die mehr als 40 Spitzenathleten und ein Tross aus Managern, Ringrichtern und Organisatoren waren bereits am Wochenende in England eingetroffen, um sich auf die Ringkämpfe vorzubereiten. Das «Grand Sumo Tournament» wird in der Royal Albert Hall ausgetragen. Dort wurde aus elf Tonnen Lehm und Erde extra eine Kampfplattform errichtet, die von dem traditionellen Strohring begrenzt wird. Eine ähnliche Veranstaltung hatte zuletzt 1991 in London stattgefunden.Bis Sonntag werden die Ringer aus Japans oberster Sumo-Liga jeden Abend rund 20 Kämpfe bestreiten, um den Londoner Titelträger zu ermitteln. Nicht alle Sumo-Kämpfer sind Japaner. Viele der Athleten stammen aus der Mongolei, zwei aus der Ukraine. Das Gewicht der Herren reicht von 114 bis zu 191 Kilogramm. Unterschiedliche Gewichtsklassen, wie etwa beim Boxen, gibt es im Sumo nicht.

16.10.2025

Nino Niederreiter: «Das ist schon extrem frustrierend»

Nino Niederreiter: «Das ist schon extrem frustrierend»

26.05.2025

Niederreiter über Olympia, Heim-WM und die Schweiz als Eishockey-Underdog

Niederreiter über Olympia, Heim-WM und die Schweiz als Eishockey-Underdog

16.10.2025

Kampf der Schwergewichte: Sumo-Turnier in London

Kampf der Schwergewichte: Sumo-Turnier in London

Nino Niederreiter: «Das ist schon extrem frustrierend»

Nino Niederreiter: «Das ist schon extrem frustrierend»

Niederreiter über Olympia, Heim-WM und die Schweiz als Eishockey-Underdog

Niederreiter über Olympia, Heim-WM und die Schweiz als Eishockey-Underdog

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

National League. Effiziente Davoser gewinnen auch in Lugano

National LeagueEffiziente Davoser gewinnen auch in Lugano

Fast 1000 NHL-Spiele. Niederreiter über Olympia, Heim-WM und die Schweiz als Eishockey-Underdog

Fast 1000 NHL-SpieleNiederreiter über Olympia, Heim-WM und die Schweiz als Eishockey-Underdog

Tabellenzweite. Die Lakers und der unverhoffte Höhenflug

TabellenzweiteDie Lakers und der unverhoffte Höhenflug