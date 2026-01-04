  1. Privatkunden
Tore im Video Meier und Hischier machen das Dutzend voll und führen die Devils zum Sieg

SDA

4.1.2026 - 07:31

Hischier markiert gegen Utah sein 12. Saisontor

Hischier markiert gegen Utah sein 12. Saisontor

04.01.2026

Timo Meier und Nico Hischier führen die New Jersey Devils mit ihren jeweils zwölften Toren der NHL-Saison zum 4:1-Sieg gegen Utah.

Keystone-SDA

04.01.2026, 07:31

04.01.2026, 07:46

Die New Jersey Devils kämpfen um den Einzug in die Playoffs und machen dafür nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase wieder Boden gut. Beim 4:1 gegen die Utah Mammoth erzielte Timo Meier im ersten Drittel das 2:0 und Captain Nico Hischier im mittleren Abschnitt das 3:0. Aktuell liegt New Jersey ausserhalb der Playoff-Plätze.

Timo Meier fackelt nicht lange und trifft gegen Utah

Timo Meier fackelt nicht lange und trifft gegen Utah

04.01.2026

Mosers Tampa im Hoch – Niederreiters Winnipeg in der Krise

Keine Sorgen um die Playoff-Qualifikation muss sich Tampa Bay machen. Die Lightning mit dem Schweizer Verteidiger Janis Moser sind aktuell das beste Team im Osten und feierten beim 7:3 in San Jose (ohne den verletzten Philip Kurashev) den siebten Sieg in Folge.

Zu Siegen kamen in der Nacht auf Sonntag auch die Nashville Predators mit Captain Roman Josi (4:3 in Calgary) und die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala. Beim 5:4-Sieg gegen Minnesota verbuchte der Ostschweizer einen Assist, scheiterte aber im Penaltyschiessen.

Immer schlechter wird die Situation für die Winnipeg Jets, bei denen Nino Niederreiter nach einem Spiel auf der Tribüne wieder zum Einsatz kam. Das 2:4 in Ottawa war die fünfte Niederlage in Folge für die Kanadier. Der letztjährige Qualifikationssieger belegt aktuell den letzten Platz im Westen und weist bereits neun Punkte Rückstand auf den letzten Playoff-Rang auf.

Timo Meier fackelt nicht lange und trifft gegen Utah

04.01.2026

Timo Meier fackelt nicht lange und trifft gegen Utah

04.01.2026

Hischier markiert gegen Utah sein 12. Saisontor

04.01.2026

Hischier markiert gegen Utah sein 12. Saisontor

04.01.2026

Espanyol – Barcelona 0:2

Espanyol – Barcelona 0:2

LALIGA | 18. Runde | Saison 25/26

03.01.2026

Timo Meier fackelt nicht lange und trifft gegen Utah

Timo Meier fackelt nicht lange und trifft gegen Utah

Hischier markiert gegen Utah sein 12. Saisontor

Hischier markiert gegen Utah sein 12. Saisontor

Espanyol – Barcelona 0:2

Espanyol – Barcelona 0:2

