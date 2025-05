Marco Bayer führte die ZSC Lions zum Double. Bild: sda

Die ZSC Lions gehen mit Marco Bayer als Cheftrainer in die Zukunft. Wie der Schweizer Meister am Samstag bekanntgab, will Bayer seinen bis 2027 gültigen Vertrag bei den Zürchern erfüllen.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Bayer hatte Ende Dezember von Marc Crawford übernommen, der aus gesundheitlichen Gründen in seinen kanadische Heimat zurückkehrte. Nach leichten Anfangsschwierigkeiten zeigten die Lions auch unter dem 52-Jährigen starke Leistungen und verteidigten nicht nur ihren Titel in der National League erfolgreich, sondern sicherten sich auch den Sieg in der Champions Hockey League.

Bayer, der auf eine über 15 Jahre dauernde Trainertätigkeit und zuvor 18 Saisons als Spieler auf Profi-Ebene zurückblickt, ist der erste Trainer, dem dieses Double gelungen ist. Insofern ist seine Weiterbeschäftigung eine Belohnung, aber auch die logische Folge einer erfolgreichen Kooperation.

Sportchef Sven Leuenberger sagt: «Marco hat eindrücklich bewiesen, dass er mit diesem Team Erfolg haben kann. Sein Spielstil und seine moderne Führungsphilosophie passen zu uns. Ich danke ihm für seinen Einsatz, gratuliere ihm zu den beiden Titeln und freue mich auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit.»

Die ZSC Lions und Marco Bayer gehen den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiter: Der Meistertrainer nimmt seinen bis und mit Saison 2026/27 gültigen Vertrag als Headcoach der ZSC Lions in der National League wahr 🤜🤛🦁⬇️https://t.co/buipCr9zgC pic.twitter.com/adg8EDBOyC — ZSC Lions (@zsclions) May 3, 2025

