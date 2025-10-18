Janis Moser markiert gegen Detroit sein erstes Saisontor 18.10.2025

Janis Moser gelingt in der NHL sein erstes Tor in dieser Saison für die Tampa Bay Lightning. Dennoch muss sich das Team aus Florida den Detroit Red Wings 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben.

Moser traf in der 57. Minute mit einem verdeckt abgegebenen Schuss von der blauen Linie. Detroits Goalie John Gibson war dabei die Sicht verdeckt. Mit diesem Treffer sicherte der Bieler Verteidiger seinem Team immerhin einen Punkt. Zu mehr reichte es nicht, da Dylan Larkin in der Verlängerung alleine auf Andrei Vasilevski losziehen konnte und den russischen Goalie der Lightning bezwang.

Während die Red Wings den vierten Sieg in Folge bejubeln konnten, musste sich Tampa Bay zum zweiten Mal in Serie in der Overtime geschlagen geben.

Auch die Washington Capitals haben nun viermal de suite gewonnen, und das Team aus der Hauptstadt konnte sich beim 5:1 gegen Minnesota unter anderem auf seinen Captain verlassen. Alexander Owetschkin erzielte das dritte Tor. Der Russe steht nun bei 898 Treffern in der NHL und baut damit seinen Rekord weiter aus.

