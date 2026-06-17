Die HCAP SA und mit ihr der HC Ambri-Piotta erhält einen neuen Geschäftsführer. Ivan Fanconi übernimmt das Amt von Andreas Fischer, mit dem die Zusammenarbeit beendet wird.

Der Wechsel erfolgt im Zuge einer Neuausrichtung und Umsetzung der Unternehmensstrategie, wie die HCAP SA in einer Medienmitteilung schreibt. Der derzeit noch beim HC Davos tätige Fanconi tritt die Führungsposition der HCAP-Gruppe in den kommenden Monaten an. Bei den Bündnern war Fanconi als Chief Financial Officer (CFO) und als Chief Operating Officer (COO) in den vergangenen zehn Jahren für die Finanzplanung, das Controlling, die Organisationsentwicklung und die Koordination der operativen Tätigkeiten verantwortlich.

Ausserdem besetzen die Nordtessiner den Posten des CFO neu. Kevin Brenna wird die Aufgaben des Leiters der Finanz-Abteilung im Laufe des nächsten Jahres schrittweise übernehmen. Er wird auch der Geschäftsleitung angehören.