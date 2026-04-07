Noch vor Ende der Regular Season beenden die New Jersey Devils die Zusammenarbeit mit General Manager Tom Fitzgerald Keystone

Die New Jersey Devils haben die Hoffnung auf die Playoffs aufgegeben – und General Manager Tom Fitzgerald nach Ostern entlassen.

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Fitzgerald arbeitete seit elf Jahren für die New Jersey Devils mit der Schweizer Fraktion Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler. Vor sechs Jahren wurde er zum General Manager (CEO) befördert. Die Entlassung des GM deutet darauf hin, dass New Jersey im Sommer den gesamten sportlichen Führungsstab auswechseln wird (House Cleaning).

Die Eigentümer der Devils teilten mit, dass man sich mit Fitzgerald in gegenseitigem Einvernehmen geeinigt habe, in eine neue Richtung zu gehen. Unter GM Fitzgerald holten die Devils so viele Punkte in einer Saison wie noch nie in der Geschichte der Franchise (112 Punkte in der Saison 2022/23).

2023 scheiterten die Devils in den Playoff-Achtelfinals an Carolina. Auch zwei Jahre später scheiterte New Jersey in der ersten Playoff-Runde an den Hurricanes. In der Saison 23/24 verpassten die Devils die Playoffs – was sich in dieser Saison wohl wiederholen wird (aktuell 7 Punkte Rückstand auf den letzten Playoff-Platz).