Hischier trifft bei Niederlage der Devils Den New Jersey Devils misslingt der Start in die Playoffs der National Hockey League. In Raleigh unterliegen sie den Carolina Hurricanes 1:4 – trotz eines Treffers von Nico Hischier. 21.04.2025

Den New Jersey Devils misslingt der Start in die Playoffs der National Hockey League. In Raleigh unterliegen sie den Carolina Hurricanes 1:4 – trotz eines Treffers von Nico Hischier.

Keystone-SDA SDA

In den Playoffs beginnt stets alles von neuem. Das galt am Ostersonntag für die Carolina Hurricanes: Zum Abschluss der Qualifikation hatten die Hurricanes sieben der letzten acht Spiele verloren; im ersten Playoff-Achtelfinal überrannten sie die Devils aber. Schon nach 144 Sekunden ging Carolina durch Jalen Chatfield in Führung. Im zweiten Abschnitt, als die Devils zu ihren besten Momenten kamen, führten die Hurricanes schon 3:0.

Nico Hischier verkürzte in der 39. Minute auf 1:3. Das Goal wäre wichtiger gewesen, wenn Timo Meier ein paar Minuten vorher seine beste Möglichkeit auch genützt hätte. So aber blieb den Schweizern bei New Jersey nichts anderes übrig, als dem Gegner zu gratulieren. «Sie waren besser als wir in Spiel 1», anerkannte Timo Meier. «Uns war bewusst, dass sie in jeder Beziehung ein starkes Team sind. Wir hatten einen Plan. Im zweiten Spiel müssen wir den besser umsetzen.»

Die zweite Partie der Best-of-7-Serie findet am Dienstag erneut in Raleigh (North Carolina) statt. Vor zwei Jahren, bei ihrer letzten Playoff-Teilnahme, schieden die New Jersey Devils in den Viertelfinals mit 1:4 gegen Carolina aus.