NHL-Duell eskaliert komplett Zwischen Buffalo und Tampa fliegen die Fäuste – Schweizer Nati-Star mittendrin

Syl Battistuzzi

9.3.2026

Zwischen Buffalo und Tampa fliegen die Fäuste – Moser mittendrin

Zwischen Buffalo und Tampa fliegen die Fäuste – Moser mittendrin

09.03.2026

Schon nach wenigen Minuten fliegen im NHL-Duell zwischen Buffalo und Tampa Bay die Fäuste. Mitten im Chaos: der Schweizer Verteidiger Janis Moser, der mit einem Tor und zwei Assists glänzt – die Niederlage kann er dennoch nicht verhindern.

Syl Battistuzzi

09.03.2026, 17:02

Beim NHL-Spiel zwischen den Buffalo Sabres und den Tampa Bay Lightning sind nicht einmal fünf Minuten gespielt, als es zur ersten Massenschlägerei kommt.

Der Auslöser: Die Tampa-Spieler Brandon Hagel und Anthony Cirelli drücken gemeinsam Buffalo-Star Tage Thompson gegen die Bande und machen ihren Check fertig, obwohl bereits ein Pfiff ertönt. Daraufhin kommt es zu einer Schlägerei zwischen beiden Teams – mittendrin auch der Schweizer Janis Moser. 

In diesem Stil geht es weiter. Die Folge: mehrere Massenschlägereien und massenhaft Strafen. Alleine im ersten Drittel setzt es 70 Strafminuten ab. Bei Spielende sind es stolze 102 Minuten.

Tor-Spektakel mit dem besseren Ende für Buffalo

Neben Schlägereien gibt es im Spitzenspiel in der Eastern Conference und der Atlantic Division auch viele Tore zu sehen. Obwohl Moser für Tampa Bay drei Skorerpunkte bucht – innerhalb von etwas mehr als sechs Minuten gelingen dem Berner Verteidiger ein Tor (4:4) und zwei Assists (zum 3:4 und 5:4) –, gewinnen die Buffalo Sabres das Duell mit 8:7. Zum erst vierten Mal in den letzten 30 Jahren kommen sieben Akteure in der gleichen Partie zu mindestens drei Punkten.

Buffalo feiert damit den siebten Sieg hintereinander und übernimmt von Tampa Bay den Leaderthron. Erstmals seit 16 Jahren führen sie so spät in der Saison die Tabelle wieder an.

Janis Moser mit Tor und 2 Assists bei 7:8-Pleite gegen Buffalo

Janis Moser mit Tor und 2 Assists bei 7:8-Pleite gegen Buffalo

09.03.2026

