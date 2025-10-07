NHL-Testspiel artet komplett aus – mittendrin ein Schweizer

Nach diesem Brutalo-Check wird Moser für zwei Spiele gesperrt 07.10.2025

Beim Vorbereitungsspiel zwischen den Tampa Bay Lightning und den Florida Panthers hagelt es Strafen ohne Ende. Janis Moser wird für ein brutales Foul zwei Spiele gesperrt und verpasst den NHL-Auftakt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Vorbereitungsspiel zwischen den Florida Panthers und Tampa Bay verhängen die Schiedsrichter 65 Strafen.

13 Spieler werden frühzeitig unter die Dusche geschickt.

Janis Moser wird für einen brutalen Check gar für zwei Spiele gesperrt. Der Schweizer verpasst deshalb den NHL-Auftakt. Mehr anzeigen

Die Florida Panthers gewinnen ein Testspiel gegen Tampa Bay Lightning mit 7:0. Doch das Resultat ist in dieser wilden Partie absolut nebensächlich. Zu Reden gibt einzig und allein die irre Strafenflut. Die Schiedsrichter verhängen 65 Strafen für insgesamt 312 Minuten. Die Strafbank bietet phasenweise kaum genug Platz für alle Spieler.

Die Strafbank von Tampa Bay ist gut besetzt. Keystone

13 Bösewichte werden gar frühzeitig unter die Dusche geschickt, darunter auch Janis Moser. Der Schweizer wird für seinen brutalen Check im Nachgang der Partie gar für zwei Spiele gesperrt und verpasst damit die beiden ersten Ernstkämpfe der neuen NHL-Saison gegen Ottawa und New Jersey. Zudem muss er eine Busse in Höhe von umgerechnet rund 28’000 Franken bezahlen. Teamkollege Scott Sabourin wird gar für vier Spiele gesperrt.

Medienberichten zufolge belegte die NHL Tampa Bay zudem mit einer Busse von 100'000 Dollar. Lightning-Headcoach Jon Cooper muss zudem 25'000 Dollar Strafe bezahlen.

Schiedsrichter verlieren phasenweise den Überblick

Zu dieser Partie passt, dass im Mitteldrittel mehrere Minuten beim Stand von 8:0 gespielt wurde. Die Offiziellen bemerkten dann allerdings, dass Vorlagengeber Niko Mikkola gar nicht mehr hätte auf dem Eis stehen dürfen. Deshalb wurde der Treffer schliesslich aberkannt.

Zwei Tage zuvor lieferten sich die Teams bereits eine hitzige Schlacht, in der 49 Strafen ausgesprochen wurden. Tampa Bay setzte sich mit 5:2 durch. «Für alle, die das Spiel nicht gesehen haben ... es war ein Gemetzel», umschrieb der US-Hockey-Journalist Evan Closky die Partie.

For anyone who has not been watching the Florida Panthers/Tampa Bay Lightning game...this is the carnage.



Absolute chaos tonight.



Greer started it with the Hagel hit. Bolts started swinging the entire 2nd period. https://t.co/S6bGkcbVhs pic.twitter.com/jqRkjAIe81 — Evan Closky (@ECloskyWTSP) October 3, 2025

Tampa Bay erreichte von 2020 bis 2022 drei Mal in Folge den Stanley-Cup-Final und gewann in diesem Zeitraum zwei Titel. Florida war in den letzten drei Stanley-Cup-Finals vertreten und hat die letzten beiden Titel gewonnen. Zwischen den beiden Teams aus Florida besteht eine hitzige Rivalität.

Das könnte dich auch interessieren