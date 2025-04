Das Outdoor-Spiel im Ohio Stadion zwischen Columbus und Detroit trug mit 94'751 Zuschauern zum neuen Rekord bei. Bild: Keystone

Zum ersten Mal in der 108-jährigen Geschichte der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL verfolgen über 23 Millionen Zuschauer die 1312 Spiele der Regular Season.

Keystone-SDA SDA

Zum dritten Mal in Folge verzeichnete die NHL einen neuen Zuschauerrekord. Nach den Bestmarken in den Regular Seasons 2022/23 (22,4 Millionen Zuschauer) und 2023/24 (22,9) lag die Marke in der eben zu Ende gegangenen Qualifikationsphase bei 23'014'458, was einem Schnitt von 17'541 Zuschauern pro Partie entspricht. Die Stadionauslastung lag bei 96,9 Prozent.

Das Spiel mit der höchsten Zuschauerzahl war am 1. März das Outdoor-Spiel im Ohio Stadion zwischen den Columbus Blue Jackets und den Detroit Red Wings. 94'751 Zuschauer wohnten der Partie bei, was der zweitgrössten Zuschauerzahl in der Geschichte der NHL entspricht.

Der Klub mit dem höchsten Zuschauerschnitt waren die Montreal Canadiens. Bei jedem ihrer 41 Heimspiele füllte sich das Bell Centre mit 21'105 Zuschauern. Zum Vergleich: Der Schweizer Spitzenreiter SC Bern zog in dieser Saison durchschnittlich 15'821 Zuschauer pro Spiel an. Europas Spitzenreiter sind die Kölner Haie mit 17'800 Fans pro Partie.