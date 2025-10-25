  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

NHL Nico Hischier glänzt bei Devils-Sieg als Passgeber

SDA

25.10.2025 - 07:42

Hischier glänzt als Assistgeber

Hischier glänzt als Assistgeber

25.10.2025

Die Siegesserie der New Jersey Devils hält an. Der Mannschaft mit dem Schweizer Trio um den Captain Nico Hischier gelang mit dem 3:1-Pflichtsieg gegen die San Jose Sharks der siebente Erfolg in Serie.

Keystone-SDA

25.10.2025, 07:42

25.10.2025, 08:43

Auf den 0:1-Rückstand fanden die Devils vor eigenem Anhang im zweiten Drittel mit zwei Powerplay-Toren die Antwort. Hischier stand in dieser Phase jeweils auf dem Eis und liess sich bei beiden Treffern den Assist gutschreiben. Beim 3:1 kurz vor Schluss erhielt der Walliser einen dritten Skorerpunkt als Passgeber gutgeschrieben. New Jersey konsolidierte mit dem Sieg die Tabellenführung. Mit 14 Punkten aus 8 Partien ist keine der anderen 31 NHL-Mannschaften so erfolgreich in die Saison gestartet.

Sowohl Hischier als auch Stürmer-Kollege Timo Meier warten aber nun seit vier Partien auf einen Treffer. Für New Jersey stand auch der Verteidiger Jonas Siegenthaler auf dem Eis, bei den Sharks erhielt Philipp Kurashev etwas mehr als zehn Minuten Eiszeit, nachdem er zuvor in zwei Partien überzählig gewesen war.

Auch die Winnipeg Jets kamen zu einem Favoritensieg über die Calgary Flames, die zusammen mit den San Jose Sharks am Tabellenende der Western Conference stehen. Die Jets gewannen 5:3, der Stammspieler Nino Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt.

Nico Hischier (links, Nummer 13) hält auch in extremer Lage den Puck unter Kontrolle.
Nico Hischier (links, Nummer 13) hält auch in extremer Lage den Puck unter Kontrolle.
Keystone

Meistgelesen

Österreicherin deklassiert im 1. Lauf die Konkurrenz – Lara Gut-Behrami in Lauerstellung
Wie das kleine Estland von der russischen Bedrohung profitiert
Bonität der USA wegen der Regierungsführung herabgestuft

Videos aus dem Ressort

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

Die Schweiz gewinnt ihr erstes Länderspiel nach der Heim-EM im Sommer. Das Team von Trainerin Pia Sundhage bezwingt in Luzern Kanada mit 1:0.

24.10.2025

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

24.10.2025

Wälti: «So macht es wieder viel mehr Spass»

Wälti: «So macht es wieder viel mehr Spass»

24.10.2025

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

Wälti: «So macht es wieder viel mehr Spass»

Wälti: «So macht es wieder viel mehr Spass»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

National League. SC Bern fällt wieder auf Platz 13 zurück

National LeagueSC Bern fällt wieder auf Platz 13 zurück

National League. Davos wendet auch in der Ajoie Niederlage wieder spät ab

National LeagueDavos wendet auch in der Ajoie Niederlage wieder spät ab

NHL. Suter mit drittem Saisontor, Josi stoppt mit Nashville Negativserie

NHLSuter mit drittem Saisontor, Josi stoppt mit Nashville Negativserie