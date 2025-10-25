Hischier glänzt als Assistgeber 25.10.2025

Die Siegesserie der New Jersey Devils hält an. Der Mannschaft mit dem Schweizer Trio um den Captain Nico Hischier gelang mit dem 3:1-Pflichtsieg gegen die San Jose Sharks der siebente Erfolg in Serie.

Keystone-SDA SDA

Auf den 0:1-Rückstand fanden die Devils vor eigenem Anhang im zweiten Drittel mit zwei Powerplay-Toren die Antwort. Hischier stand in dieser Phase jeweils auf dem Eis und liess sich bei beiden Treffern den Assist gutschreiben. Beim 3:1 kurz vor Schluss erhielt der Walliser einen dritten Skorerpunkt als Passgeber gutgeschrieben. New Jersey konsolidierte mit dem Sieg die Tabellenführung. Mit 14 Punkten aus 8 Partien ist keine der anderen 31 NHL-Mannschaften so erfolgreich in die Saison gestartet.

Sowohl Hischier als auch Stürmer-Kollege Timo Meier warten aber nun seit vier Partien auf einen Treffer. Für New Jersey stand auch der Verteidiger Jonas Siegenthaler auf dem Eis, bei den Sharks erhielt Philipp Kurashev etwas mehr als zehn Minuten Eiszeit, nachdem er zuvor in zwei Partien überzählig gewesen war.

Auch die Winnipeg Jets kamen zu einem Favoritensieg über die Calgary Flames, die zusammen mit den San Jose Sharks am Tabellenende der Western Conference stehen. Die Jets gewannen 5:3, der Stammspieler Nino Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt.