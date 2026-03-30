Nico Hischier krönt Jubiläum mit Sieg und zwei Assists 30.03.2026

Die New Jersey Devils gewinnen gegen die Chicago Blackhawks 5:3. Nico Hischier krönt seine Jubiläums-Partie mit zwei Assists.

Keystone-SDA SDA

Der Walliser bestritt die 600. NHL-Partie während der Regular Season – samt den Playoffs steht er nun bei 622 Spielen. Der nunmehr 27-Jährige wechselte auf die Saison 2017/18 zu den Devils und stieg rasch zum Stammspieler und Captain auf.

Seine Führungsqualitäten waren auch in der Nacht auf Montag zu spüren. Hischier stand über 20 Minuten auf dem Eis, das er mit einer Plus-2-Bilanz verliess. Auch seine Teamkollegen Timo Meier und Jonas Siegenthaler traten als Passgeber in Erscheinung.

Die Devils erhalten mit dem Sieg die Hoffnung auf eine Playoff-Teilnahme zumindest am Leben. Allerdings müssten sie in den letzten neun Spielen der Regular Season noch zehn Punkte aufholen und mehrere Teams überflügeln.

Die Nashville Predators mit Roman Josi bleiben trotz der 2:3-Niederlage gegen den Eastern-Conference-Leader Tampa Bay Lightning mit Janis Moser auf einem Playoff-Platz. Der Berner und der Bieler zählten mit 27 beziehungsweise 20 Minuten Spielzeit zu den Stammkräften. Lian Bichsel unterlag mit den Dallas Stars auswärts den Philadelphia Flyers 1:2 nach Verlängerung.