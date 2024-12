Grosses Spektakel in Kloten, Video-Ärger beim ZSC - Gallery Im Spiel zwischen Kloten und Ambri-Piotta ging es bisweilen turbulent zu und her Bild: Keystone ZSC-Stürmer Juho Lammikko (vorne) drückt den Puck zum vermeintlichen 3:3-Ausgleich gegen den SC Bern über die Linie Bild: Keystone Biels Topskorer Toni Rajala bezwingt HCD-Goalie Luca Hollenstein mit dem 14. Versuch im Penalyschiessen Bild: Keystone Der Tscheche David Sklenicka gefiel beim 3:0-Heimsieg von Lausanne gegen Servette als zweifacher Vorbereiter Bild: Keystone Lakers-Goalie Ivars Punnenovs freut sich beim 4:0-Sieg gegen Fribourg-Gottéron über einen Shutout Bild: Keystone Der Finne Saku Mäenalanen gelingt bei den SCL Tigers nach dreimonatiger Verletzungspause mit einem Tor und einem Assist ein starkes Comeback Bild: Keystone Ajoie, hier mit Philip-Michael Devos am Puck, verpasst beim 0:4 in Zug den zweiten Auswärtssieg der Saison deutlich Bild: Keystone Grosses Spektakel in Kloten, Video-Ärger beim ZSC - Gallery Im Spiel zwischen Kloten und Ambri-Piotta ging es bisweilen turbulent zu und her Bild: Keystone ZSC-Stürmer Juho Lammikko (vorne) drückt den Puck zum vermeintlichen 3:3-Ausgleich gegen den SC Bern über die Linie Bild: Keystone Biels Topskorer Toni Rajala bezwingt HCD-Goalie Luca Hollenstein mit dem 14. Versuch im Penalyschiessen Bild: Keystone Der Tscheche David Sklenicka gefiel beim 3:0-Heimsieg von Lausanne gegen Servette als zweifacher Vorbereiter Bild: Keystone Lakers-Goalie Ivars Punnenovs freut sich beim 4:0-Sieg gegen Fribourg-Gottéron über einen Shutout Bild: Keystone Der Finne Saku Mäenalanen gelingt bei den SCL Tigers nach dreimonatiger Verletzungspause mit einem Tor und einem Assist ein starkes Comeback Bild: Keystone Ajoie, hier mit Philip-Michael Devos am Puck, verpasst beim 0:4 in Zug den zweiten Auswärtssieg der Saison deutlich Bild: Keystone

Lausanne erklimmt mit einem 3:0-Heimsieg im Léman-Derby gegen Servette in der National League die Tabellenspitze. Die Waadtländer profitieren von den Niederlagen von Leader ZSC Lions und Davos.

Keystone-SDA, dom, sda SDA

Die ZSC Lions, die allerdings noch drei Partien weniger ausgetragen haben als der neue Leader, mussten sich im Spitzenspiel der Runde dem viertplatzierten SC Bern trotz zweimaliger Führung zuhause 2:3 geschlagen geben. Davos verpasste den neuerlichen Sprung auf Platz 1 durch eine 1:2-Niederlage nach Penaltyschiessen in Biel.

Damit ist noch offen, wer von diesem Spitzentrio Weihnachten auf dem Leaderthron verbringen wird. Lausanne nimmt die letzte Runde in diesem Jahr mit einem Punkt Vorsprung auf die beiden Verfolger in Angriff. Während der LHC (in Langnau) wie auch der HCD (in Kloten) am Montag ein Auswärtsspiel bestreiten, geniesst der ZSC gegen die Rapperswil-Jona Lakers Heimrecht.

Grosses Spektakel ereignete sich in Kloten, wo das Heimteam im Schlussdrittel aus einem 1:4 ein 5:4 machte, sich letztlich aber im Penaltyschiessen Ambri-Piotta 5:6 geschlagen geben musste. Derweil setzten die Rapperswil-Jona Lakers mit einem 4:0-Heimsieg gegen Fribourg-Gottéron ihren mit dem Trainerwechsel eingesetzten Aufwärtstrend fort. Die St. Galler verbesserten sich in der Tabelle und zwei Positionen in den 9. Rang.

Der Tabellenvorletzte Lugano (3:4 bei den SCL Tigers) und das Schlusslicht Ajoie (0:4 in Zug) konnten ihre Auswärtsschwäche derweil nicht ablegen.

