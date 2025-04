Niederreiter vor Playoff-Auftakt mit Winnipeg: «Der Start hat uns extrem beflügelt» 19.04.2025

In der Nacht auf Sonntag fällt der Startschuss zu den NHL-Playoffs. Mittendrin: Nino Niederreiter, der sich mit Winnipeg den Qualifikationssieg ergattern konnte und zu den Favoriten zählt.

Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets zählen vor dem Playoff-Start in der NHL als Gewinner der «Presidents' Trophy» zu den Favoriten auf den Titel. Kein Team sammelte in den 82 Partien der Regular Season mehr Punkte, womit die Jets erstmals überhaupt als Tabellenerster in die entscheidende Saisonphase gehen. Zum Auftakt trifft Winnipeg auf die St. Louis Blues.

«Wir hatten gegen hinten raus ein Auf und Ab. Aber wir wussten, dass wir das quasi erlauben dürfen, weil wir so einen guten Start hatten», bilanziert Niederreiter in einer Medienrunde. Dennoch habe man den Druck von den Verfolgern gespürt. «Es ist nicht so, dass das eine einfache Reise war bis hierhin. Aber der Start hat uns extrem beflügelt, um hinten raus solide weiterspielen zu können», so Niederreiter.

Ein weiter Weg

Überbewerten will er den Ausgang der Regular Season aber nicht. «Ich war schon in vielen guten Teams. Ob es mit Carolina war, als wir in den Conference-Final gekommen sind. Oder mit Minnesota, wo wir in meinen Augen in einem Jahr hätten weiterkommen sollen. Wir haben dieses Jahr eine sehr gute Ausgangslage mit Platz 1 in der Regular Season», sagt der 32-Jährige. «Aber bis in den Final ist es noch ein weiter, harter Weg.»

Niederreiter macht kein Geheimnis daraus, was ihm der Stanley-Cup-Triumph bedeuten würde. «Als kleiner Junge träumst du von solchen Momenten», sagt der Churer und fügt an: «Wenn du die Chance hast, den Stanley Cup nach Hause holen zu können, ist es etwas vom Grössten für einen Eishockeyspieler.»