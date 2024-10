Niederreiter gewinnt Duell gegen Kuraschew Nino Niederreiter entscheidet in der NHL das erste Duell der Saison gegen Philipp Kuraschew für sich. Der Bündner gewinnt mit den Winnipeg Jets gegen die Chicago Blackhawks 2:1 nach Verlängerung. 12.10.2024

Nino Niederreiter entscheidet in der NHL das erste Duell der Saison gegen Philipp Kuraschew für sich. Der Bündner gewinnt mit den Winnipeg Jets gegen die Chicago Blackhawks 2:1 nach Verlängerung.

SDA

Die Jets kamen zwei Tage nach dem 6:0-Coup bei den Edmonton Oilers zum zweiten Sieg in der eben begonnenen Meisterschaft. Die Blackhawks mussten sich auch in ihrer zweiten Partie geschlagen geben, sicherten sich aber immerhin den ersten Punkt.

Niederreiter und Kuraschew waren an den Toren nicht beteiligt. Gefeierter Mann auf Seiten der Jets war Mark Scheifele. Der Kanadier sorgte 64 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit für das 1:1 und nach 38 Sekunden der Verlängerung für die Entscheidung.

Tampa Bay mit dem neu verpflichteten Janis Moser gestaltete die Saisonpremiere erfolgreich. Die Lightning siegten auswärts 4:1 – sinnigerweise bei den Carolina Hurricanes in einer Zeit, in der der Wirbelsturm Milton an der Westküste Floridas schwere Schäden verursacht hat. Der Bieler Verteidiger hatte Ende Juni in einem Tauschgeschäft von den Arizona Coyotes, die nach ihrem Umzug von Tampe nach Salt Lake City nun Utah Hockey Club heissen, nach Tampa gewechselt.

Mann des Spiels war Nikita Kutscherow. Der Russe glänzte als dreifacher Torschütze und Passgeber. Er bereitete den Ausgleich des Kanadiers Brayden Point im Powerplay zu Beginn des zweiten Drittels vor. Im dritten Abschnitt erzielte Kutscherow ebenfalls in Überzahl das 2:1, und in den Schlussminuten liess er zwei weitere Treffer ins leere Tor folgen.

Pius Suter musste als Verlierer vom Eis. Die Vancouver Canucks mit dem Zürcher Stürmer unterlagen den Philadelphia Flyers im heimischen Stadion 2:3 nach Penaltyschiessen. Suter war einer der Assistenten des 2:1 des Letten Teddy Blueger Mitte des zweiten Drittels. Für den Schweizer war es der Saisoneinstieg. Vancouvers Auftakt-Niederlage gegen die Calgary Flames hatte er wegen einer Oberkörper-Verletzung verpasst.

sda