Nino Niederreiter (links) erzielt gegen Utah seine Saisontore 6 und 7 Keystone

Nino Niederreiter kann sich in seinem Jubiläumsspiel in der NHL über einen weiteren Sieg mit den Winnipeg Jets freuen. Der Bündner trifft in seinem 900. Spiel in der Regular Season gleich doppelt.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Nino Niederreiter hat in der NHL mittlerweile 900. Spiele in der Regular Season in den Beinen. Beim seinem Jubiläumsspiel gegen Utah schiesst er zwei Tore.

Auch Kevin Fiala trifft. Der Ostschweizer gewinnt mit den Los Angeles Lakers gegen Minnesota Wild mit 5:1. Er traf zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung.

Pius Suter gewinnt mit den Vancouver Canucks gegen die Anaheim Ducks mit 5:1. Eine 2:3-Niederlage setzt es für Janis Mosers Tampa Bay gegen St. Louis ab. Mehr anzeigen

Seine Winnipeg Jets feierten mit einem 3:0 zuhause gegen Utah im 13. Spiel der Saison den zwölften Sieg, den vierten in Folge. Niederreiter erzielte im Schlussdrittel das Tor zum 2:0, in dem er mit einer Finte den Gäste-Goalie Karel Vejmelka ausspielte. Knapp drei Minuten vor Schluss traf der Bündner zum Endstand ins leere Tor.

Für Niederreiter waren es seine Saisongoals Nummer 6 und 7, womit er nun der drittbeste Torschütze seines Teams ist.

Fiala trifft ebenfalls

Über einen Sieg samt Torerfolg durfte sich auch Kevin Fiala freuen. Der Ostschweizer gewann mit den Los Angeles Lakers auswärts gegen sein Ex-Team Minnesota Wild 5:1. Fiala traf kurz vor der zweiten Pause im Powerplay zur 2:1-Führung. Damit skorte der MVP der letzten WM, der nun bei sieben Saisontoren angelangt ist, auch im vierten Spiel nach seiner internen Sperre, die ihm sein Klub wegen eines verpassten Meetings auferlegt hatte. Für die Kings war es im 14. Spiel der 8. Sieg.

Suter siegt, Moser verliert

Pius Suter ging beim 5:1 seiner Vancouver Canucks in Anaheim ebenfalls als Sieger vom Eis, liess sich jedoch nicht in die Skorerliste eintragen. Eine Niederlage setzte es für Janis Moser mit Tampa Bay ab. Die Lightning beendeten ihre Tour mit vier Auswärtsspielen am Stück mit einem 2:3 in St. Louis. Es war für das Team mit dem Berner Verteidiger die dritte Niederlage in Folge.

sda