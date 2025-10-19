Niederreiter trifft und siegt gegen Josis Nashville 19.10.2025

Nino Niederreiter feiert mit den Winnipeg Jets den vierten Sieg in Serie. Beim 4:1 gegen Roman Josis Nashville Predators sammelt der Bündner zwei Skorerpunkte.

Keystone-SDA SDA

Niederreiter traf Mitte des ersten Drittels zum 2:0 und gab beim vierten Treffer der Jets im Powerplay die Vorlage. Während sich der Schweizer Stürmer zum dritten Mal in Folge in die Skorerliste eintragen lassen konnte, blieb Josi nach zuvor drei Skorerpunkten in drei Spielen ohne Assist oder Tor. Der Berner stand mit 24:19 Minuten so lange auf dem Eis wie kein anderer Feldspieler, konnte die dritte Niederlage seines Teams in Folge jedoch auch nicht verhindern.

Bei der Partie zwischen den St. Louis Blues und den Dallas Stars kam es ebenfalls zu einem Schweizer Aufeinandertreffen. Pius Suter behielt beim 3:1 mit den Blues die Oberhand gegenüber Lian Bichsel. Suter markierte mit einem Treffer ins leere Tor den Endstand, nachdem die Stars kurz zuvor verkürzt hatten. Bichsel assistierte beim Anschlusstreffer.

Vierter Sieg in Folge für die Devils – Fiala trifft

Ein erfolgreicher Abend war es für das Schweizer Trio bei den New Jersey Devils. Das Team von Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler setzte sich gegen die Edmonton Oilers 5:3 durch und feierte den vierten Sieg in Serie. Hischier glänzte dabei mit zwei Assists.

Ein Tor und einen Punkt gab es für Kevin Fiala bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung der Los Angeles Kings gegen die Carolina Hurricanes. Dem Schweizer Stürmer gelang nach 0:3-Rückstand noch der Ausgleich zum 3:3. Eine erfolgreiche Aufholjagd in Form eines Sieges blieb der Franchise aus Kalifornien jedoch verwehrt.

Janis Moser unterlag mit den Tampa Bay Lightning bei den Columbus Blue Jackets 2:3, Philipp Kurashev kassierte mit den San Jose Sharks eine 0:3-Packung vor Heimpublikum gegen die Pittsburgh Penguins. Goalie Akira Schmid kam bei den Vegas Golden Knights nicht zum Einsatz.