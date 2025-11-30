Ein guter Abend: Nino Niederreiter (m.) zeichnete sich für Winnipeg gegen Nashville als Doppel-Torschütze aus Keystone

Die Winnipeg Jets stoppen ihre Negativserie – und Nino Niederreiter ist beim 5:2-Auswärtssieg gegen Roman Josis Nashville Predators mit zwei Toren die grosse Figur.

Die Winnipeg Jets, das beste Team der letzten Qualifikation, hatten zuletzt viermal in Folge verloren. Nino Niederreiter erzielte dabei das 2:0 im Startdrittel und 21 Sekunden vor Schluss ins leere Tor das 5:2. Es waren die Goals Nummer 5 und 6 des Bündners in dieser Saison.

«Dieser Sieg ist riesig», zeigte sich Niederreiter erleichtert. «Es war schön, früh in Führung zu gehen und nicht einem Rückstand nachrennen zu müssen.» Es sei jetzt aber nicht alles gleich wieder gut. «Wir sind gerade eine fragile Gruppe», weiss der vierfache WM-Silbermedaillengewinner. «Wir müssen jetzt etwas Momentum aufbauen und schauen, dass auch der nächste Sieg kommt.»

Die Führung in der Eastern Conference abgeben mussten die New Jersey Devils nach einer 3:5-Heimniederlage gegen Philadelphia. Timo Meier verkürzte im Mitteldrittel mit seinem neunten Saisontor zum 2:4, konnte die Niederlage aber nicht abwenden. Neuer Leader sind die Tampa Bay Lightning mit dem Berner Verteidiger Janis Moser.

Zu einem knappen Sieg kam Kevin Fiala. Der Ostschweizer bereitete das 2:1 der Los Angeles Kings in der Verlängerung gegen Vancouver vor. Nicht zum Schweizer Duell kam es zwischen den San Jose Sharks und den Vegas Golden Knights. Goalie Akira Schmid erhielt in Las Vegas eine Pause und sah, wie sein Team gegen Philipp Kurashev und Co. mit 4:3 gewann.