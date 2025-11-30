  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

NHL Niederreiter führt Winnipeg zu Sieg über Josis Nashville

SDA

30.11.2025 - 07:31

Ein guter Abend: Nino Niederreiter (m.) zeichnete sich für Winnipeg gegen Nashville als Doppel-Torschütze aus
Ein guter Abend: Nino Niederreiter (m.) zeichnete sich für Winnipeg gegen Nashville als Doppel-Torschütze aus
Keystone

Die Winnipeg Jets stoppen ihre Negativserie – und Nino Niederreiter ist beim 5:2-Auswärtssieg gegen Roman Josis Nashville Predators mit zwei Toren die grosse Figur.

Keystone-SDA

30.11.2025, 07:31

30.11.2025, 08:17

Die Winnipeg Jets, das beste Team der letzten Qualifikation, hatten zuletzt viermal in Folge verloren. Nino Niederreiter erzielte dabei das 2:0 im Startdrittel und 21 Sekunden vor Schluss ins leere Tor das 5:2. Es waren die Goals Nummer 5 und 6 des Bündners in dieser Saison.

«Dieser Sieg ist riesig», zeigte sich Niederreiter erleichtert. «Es war schön, früh in Führung zu gehen und nicht einem Rückstand nachrennen zu müssen.» Es sei jetzt aber nicht alles gleich wieder gut. «Wir sind gerade eine fragile Gruppe», weiss der vierfache WM-Silbermedaillengewinner. «Wir müssen jetzt etwas Momentum aufbauen und schauen, dass auch der nächste Sieg kommt.»

Die Führung in der Eastern Conference abgeben mussten die New Jersey Devils nach einer 3:5-Heimniederlage gegen Philadelphia. Timo Meier verkürzte im Mitteldrittel mit seinem neunten Saisontor zum 2:4, konnte die Niederlage aber nicht abwenden. Neuer Leader sind die Tampa Bay Lightning mit dem Berner Verteidiger Janis Moser.

Zu einem knappen Sieg kam Kevin Fiala. Der Ostschweizer bereitete das 2:1 der Los Angeles Kings in der Verlängerung gegen Vancouver vor. Nicht zum Schweizer Duell kam es zwischen den San Jose Sharks und den Vegas Golden Knights. Goalie Akira Schmid erhielt in Las Vegas eine Pause und sah, wie sein Team gegen Philipp Kurashev und Co. mit 4:3 gewann.

Meistgelesen

Kindergeburtstag eskaliert – mindestens vier Tote
Anonymer Brief schockt Bewohner von Blatten VS
Silbereisens Adventsshow nervt Zuschauer schon nach wenigen Minuten

Videos aus dem Ressort

Atlético Madrid - Oviedo 2:0

Atlético Madrid - Oviedo 2:0

LALIGA | 14. Runde | Saison 25/26

29.11.2025

Luzern – Winterthur 1:3

Luzern – Winterthur 1:3

Super League | 15. Runde | Saison 25/26

29.11.2025

Zürich – GC 1:0

Zürich – GC 1:0

Super League | 15. Runde | Saison 25/26

29.11.2025

Atlético Madrid - Oviedo 2:0

Atlético Madrid - Oviedo 2:0

Luzern – Winterthur 1:3

Luzern – Winterthur 1:3

Zürich – GC 1:0

Zürich – GC 1:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

National League. SC Bern verliert dramatisch in Freiburg ++ Genf schlägt Davos

National LeagueSC Bern verliert dramatisch in Freiburg ++ Genf schlägt Davos

NHL. Tor und Sieg für Hischier, Tor und Niederlage für Fiala

NHLTor und Sieg für Hischier, Tor und Niederlage für Fiala

National League. Lugano siegt nach Rückstand und Debütant skort den «Gamewinner»

National LeagueLugano siegt nach Rückstand und Debütant skort den «Gamewinner»