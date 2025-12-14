  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

NHL Nino Niederreiter gewinnt mit den Jets in seinem 1000. Spiel

SDA

14.12.2025 - 07:45

Nino Niederreiter gewinnt sein 1000. Spiel in der Regular Season der NHL
Nino Niederreiter gewinnt sein 1000. Spiel in der Regular Season der NHL
Keystone

In seinem 1000. Spiel in der Regular Season der NHL gewinnt Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets gegen die Washington Capitals souverän mit 5:1.

Keystone-SDA

14.12.2025, 07:45

14.12.2025, 08:12

Der Churer ist der erste Schweizer, der diese Marke erreicht, beim Erfolg der Jets stand er während gut 15 Minuten auf dem Eis. «Ich denke alle wollten heute gewinnen, um es eine noch speziellere Nacht zu machen», sagte Niederreiter nach der Partie zur offiziellen NHL-Website.

Siege für mehrere Schweizer

Neben Niederreiter feierten weitere Schweizer in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit Erfolge. Die New Jersey Devils mit Nico Hischier und Jonas Siegenthaler auf dem Eis gewannen gegen die Anaheim Ducks 4:1. Der dritte Schweizer Timo Meier fehlte den Devils aus familiären Gründen.

Für die Devils war es der erste Heimsieg seit dem 26. November, als sie in der Verlängerung mit 3:2 gegen die St. Louis Blues gewannen.

Auch Philipp Kurashev war mit den San Jose Sharks siegreich. Gegen die Pittsburgh Penguins resultierte nach einem umkämpften Spiel ein 6:5-Sieg in der Verlängerung.

Entscheidend für den Sieg war das dritte Drittel. Während die Sharks zu Beginn noch mit 1:5 im Rückstand lagen, trafen sie innert rund zehn Minuten vier Mal und sicherten sich so die Verlängerung.

Janis Moser trifft, verliert aber trotzdem

Eine Niederlage gab es derweil für Janis Moser. Mit Tampa Bay Lightning verlor er gegen die New York Islanders 2:3. Moser traf dabei im dritten Drittel zum 2:2-Ausgleich, der Treffer brachte Tampa schliesslich in die Verlängerung und ins Penaltyschiessen. Dort unterlagen Moser und sein Team.

Auch die Nashville Predators mit Roman Josi mussten gegen Colorado Avalanche eine 2:4-Niederlage hinnehmen. Für Colorado war es der elfte Heimsieg in Serie.

Einen Auswärtssieg feierten hingegen die Vegas Golden Knights. Das Team von Goalie Akira Schmid setzte sich 3:2 gegen die Columbus Blue Jackets durch. Schmid kam nicht zum Einsatz.

Als letzter Schweizer kam auch Kevin Fiala zum Einsatz. Er und die Los Angeles Kings verloren in der Verlängerung 1:2 gegen die Calgary Flames. Zuvor hatte der Goalie der Kings, Darcy Kuemper, 36 Paraden gezeigt.

Meistgelesen

«Zuerst der sexuelle Übergriff durch Trump, und dann liess Epstein nicht von mir ab»
SRF-Expertin Weirather verrät: «Vonn und Shiffrin haben es nicht so gut miteinander»
Über diese fünf Fahrplan-Änderungen können sich Bahnfans besonders freuen

Videos aus dem Ressort

Thun – St.Gallen 0:2

Thun – St.Gallen 0:2

Super League | 17. Runde | Saison 25/26

13.12.2025

Stade-Lausanne – Yverdon 4:0

Stade-Lausanne – Yverdon 4:0

Challenge League | 17. Runde | Saison 25/26

13.12.2025

Barcelona - Osasuna 2:0

Barcelona - Osasuna 2:0

LALIGA | 17. Runde | Saison 25/26

13.12.2025

Thun – St.Gallen 0:2

Thun – St.Gallen 0:2

Stade-Lausanne – Yverdon 4:0

Stade-Lausanne – Yverdon 4:0

Barcelona - Osasuna 2:0

Barcelona - Osasuna 2:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nationalteam. Patrick Fischer gewinnt wichtige Erkenntnisse trotz Niederlage

NationalteamPatrick Fischer gewinnt wichtige Erkenntnisse trotz Niederlage

Schweiz – Tschechien 3:5. Wieder kein Schweizer Sieg in der WM-Arena

Schweiz – Tschechien 3:5Wieder kein Schweizer Sieg in der WM-Arena

Euro Hockey Tour. Jonas Taibel fällt mit Fussverletzung aus

Euro Hockey TourJonas Taibel fällt mit Fussverletzung aus