Nino Niederreiter gewinnt sein 1000. Spiel in der Regular Season der NHL Keystone

In seinem 1000. Spiel in der Regular Season der NHL gewinnt Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets gegen die Washington Capitals souverän mit 5:1.

Keystone-SDA SDA

Der Churer ist der erste Schweizer, der diese Marke erreicht, beim Erfolg der Jets stand er während gut 15 Minuten auf dem Eis. «Ich denke alle wollten heute gewinnen, um es eine noch speziellere Nacht zu machen», sagte Niederreiter nach der Partie zur offiziellen NHL-Website.

Siege für mehrere Schweizer

Neben Niederreiter feierten weitere Schweizer in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit Erfolge. Die New Jersey Devils mit Nico Hischier und Jonas Siegenthaler auf dem Eis gewannen gegen die Anaheim Ducks 4:1. Der dritte Schweizer Timo Meier fehlte den Devils aus familiären Gründen.

Für die Devils war es der erste Heimsieg seit dem 26. November, als sie in der Verlängerung mit 3:2 gegen die St. Louis Blues gewannen.

Auch Philipp Kurashev war mit den San Jose Sharks siegreich. Gegen die Pittsburgh Penguins resultierte nach einem umkämpften Spiel ein 6:5-Sieg in der Verlängerung.

Entscheidend für den Sieg war das dritte Drittel. Während die Sharks zu Beginn noch mit 1:5 im Rückstand lagen, trafen sie innert rund zehn Minuten vier Mal und sicherten sich so die Verlängerung.

Janis Moser trifft, verliert aber trotzdem

Eine Niederlage gab es derweil für Janis Moser. Mit Tampa Bay Lightning verlor er gegen die New York Islanders 2:3. Moser traf dabei im dritten Drittel zum 2:2-Ausgleich, der Treffer brachte Tampa schliesslich in die Verlängerung und ins Penaltyschiessen. Dort unterlagen Moser und sein Team.

Auch die Nashville Predators mit Roman Josi mussten gegen Colorado Avalanche eine 2:4-Niederlage hinnehmen. Für Colorado war es der elfte Heimsieg in Serie.

Einen Auswärtssieg feierten hingegen die Vegas Golden Knights. Das Team von Goalie Akira Schmid setzte sich 3:2 gegen die Columbus Blue Jackets durch. Schmid kam nicht zum Einsatz.

Als letzter Schweizer kam auch Kevin Fiala zum Einsatz. Er und die Los Angeles Kings verloren in der Verlängerung 1:2 gegen die Calgary Flames. Zuvor hatte der Goalie der Kings, Darcy Kuemper, 36 Paraden gezeigt.