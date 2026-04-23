Pascal Schmitz moderiert vorläufig kein «Schweiz aktuell» mehr

SRF-Journalist Pascal Schmitz steht vorerst nicht mehr vor der Kamera. SRF

Der SRF-Journalist Pascal Schmitz moderiert vorerst kein «Schweiz aktuell» mehr. Hintergrund sind rassistische Facebook-Posts aus der Vergangenheit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen SRF-Moderator Pascal Schmitz moderiert «Schweiz aktuell» vorläufig nicht mehr.

Ex-Hockey-Nati-Coach Patrick Fischer hatte Schmitz über sein gefälschtes Covid-Zertifikat informiert, bevor er den Fall selbst öffentlich machte und damit dem SRF zuvorkam.

Die «Weltwoche» veröffentlichte am Mittwoch alte rassistische und beleidigende Facebook-Posts von Schmitz.

Schmitz trat bereits als Stadionsprecher der Rapperswil-Jona Lakers zurück. Mehr anzeigen

Der SRF-Journalist Pascal Schmitz moderiert laut dem «Blick» vorläufig kein «Schweiz aktuell» mehr. Wann er zurückkehre, sei unklar.

Hintergrund sind rassistische, sexistische und beleidigende Posts auf Facebook, welche die «Weltwoche» am Mittwoch publik gemacht hat. In der Folge legte Schmitz bereits sein Amt als Stadionsprecher der Rapperswil-Jona Lakers nieder.

«Ich möchte mich aufrichtig bei allen Menschen entschuldigen, die von mir in diesen Posts beleidigt worden sind», wird Schmitz in einem Statement der Lakers zitiert. Die Posts hat er mittlerweile gelöscht.

SRF distanziert sich

Auch das SRF distanziert sich von Schmitz' Posts. «SRF steht mit Pascal Schmitz in engem Kontakt und analysiert den Sachverhalt sowie die aktuellen Vorwürfe. Über weitere Details gibt SRF aus personalrechtlichen Gründen keine Auskunft», sagte SRF-Sprecher Roger Muntwyler gegenüber dem «Blick». Zudem sagte Muntwyler, dass sich Schmitz in seiner Zeit bei SRF nichts zuschulden kommen lassen habe.

Schmitz erlangte durch die Berichterstattung rund um den ehemaligen Nati-Coach Patrick Fischer Bekanntheit. Dieser hatte selbst öffentlich gemacht, 2022 mit einem gefälschten Covid-Zertifikat an die Olympischen Spiele in Peking gereist zu sein. Später wurde bekannt, dass Fischer damit einer Berichterstattung von SRF zuvorkam: Er hatte die Information zuvor bei einem Mittagessen mit dem SRF-Journalisten Pascal Schmitz geteilt.

Mehr aus dem Ressort