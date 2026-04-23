Pascal Schmitz moderiert vorläufig kein «Schweiz aktuell» mehr

«Ich möchte mich aufrichtig bei allen Menschen entschuldigen, die von mir in diesen Posts beleidigt worden sind», wird Schmitz in einem Statement der Lakers zitiert. Die Posts hat er mittlerweile gelöscht.
SRF distanziert sich
Auch das SRF distanziert sich von Schmitz' Posts. «SRF steht mit Pascal Schmitz in engem Kontakt und analysiert den Sachverhalt sowie die aktuellen Vorwürfe. Über weitere Details gibt SRF aus personalrechtlichen Gründen keine Auskunft», sagte SRF-Sprecher Roger Muntwyler gegenüber dem «Blick». Zudem sagte Muntwyler, dass sich Schmitz in seiner Zeit bei SRF nichts zuschulden kommen lassen habe.
Schmitz erlangte durch die Berichterstattung rund um den ehemaligen Nati-Coach Patrick Fischer Bekanntheit. Dieser hatte selbst öffentlich gemacht, 2022 mit einem gefälschten Covid-Zertifikat an die Olympischen Spiele in Peking gereist zu sein. Später wurde bekannt, dass Fischer damit einer Berichterstattung von SRF zuvorkam: Er hatte die Information zuvor bei einem Mittagessen mit dem SRF-Journalisten Pascal Schmitz geteilt.
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