Coch der Schweizer Eishockey-Nati, Patrick Fischer, hat sein Kader für die Euro Hockey Tour bekannt gegeben. Mit dabei: fünf Debütanten.

Mit Stéphane Charlin (SCL Tigers), Inaki Baragano (Rapperswil-Jona Lakers), Benoît Jecker (Fribourg-Gottéron), Tino Kessler (Biel) und Théo Rochette (Lausanne) bietet Fischer fünf Debutanten auf.

Für das dritte Turnier im Rahmen der Euro Hockey Tour bietet Nationalcoach Patrick Fischer 25 Spieler auf, unter ihnen fünf Debütanten.

Der Torhüter Stéphane Charlin (SCL Tigers), die Verteidiger Inaki Baragano (Rapperswil-Jona Lakers) und Benoît Jecker (Fribourg-Gottéron) sowie die Stürmer Tino Kessler (Biel) und Théo Rochette (Lausanne) stehen am Vierländerturnier von nächster Woche in Schweden zum ersten Mal im Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft.

Im Vergleich zu den Zusammenzügen im November und Dezember fehlt Luganos Calvin Thürkauf, der beste Skorer der National League, im Aufgebot von Nationaltrainer Patrick Fischer. Auch wurde von Meister Genève-Servette vor dem Final der Champions Hockey League (am 20. Februar in Genf) kein Spieler nominiert. Mit Denis Malgin und Tyler Moy gehören jedoch der Topskorer der ZSC Lions respektive von den Rapperswil-Jona Lakers dem Schweizer Team an.

Auftakt gegen Finnland

Das Turnier in Schweden beginnt für die Schweiz am Donnerstag, 8. Februar, mit der Partie in Karlskoga (18.00 Uhr) gegen Olympiasieger Finnland. Danach folgt der Transfer nach Karlstad, wo das Team am Samstag (16.00 Uhr) auf Turnier-Gastgeber Schweden und am Sonntag (12.00 Uhr) auf Tschechien trifft.

Die Schweiz strebt den ersten Sieg in dieser Saison an, nachdem am Heimturnier in Zürich und zuvor in Finnland sämtliche sechs Duelle gegen diese Gegner verloren gingen. «Wir wollen uns als Team weiterentwickeln und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr hinlegen. Die jungen Akteure sollen sich präsentieren und wichtige Erfahrungen gegen starke Gegner sammeln», formuliert Fischer die Zielsetzung für das Turnier in Schweden.

