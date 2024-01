Phil Baltisberger spielt bis Ende Januar nicht mehr für die ZSC Lions, sondern für die SCL Tigers. Bild: Keystone

Die SCL Tigers leihen Verteidiger Phil Baltisberger für einen Monat von den ZSC Lions aus.

Baltisberger spielte in seiner Karriere mit Ausnahme von zwei Jahren in der kanadischen Juniorenliga OHL (bei Guelph Storm) ausschliesslich für die Lions-Organisation.

Die SCL Tigers benötigten wegen zahlreicher verletzter und kranker Spieler dringend einen zusätzlichen Verteidiger. Die Langnauer bestreiten im Januar elf Partien. Baltisberger trainierte am Montag erstmals in Langnau und könnte am Dienstag bei der Auswärtspartie in Bern für die Tigers debütieren.

sda